Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson lovar mer pengar till barnfamiljer och målet med två heltidslöner

Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson och partiledare Ulf Kristersson har lovat barnfamiljerna ytterligare 5000 kronor i månaden om de vinner valet. Dessutom har de satt upp målet med två heltidslöner som ska räcka för att köpa ett hus.

Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson på en pressträff på lördagen. De senaste åren har en vanlig barnfamilj fått 5 000 kronor mer i plånboken, enligt Ulf Kristersson .

Nu lovar han, att omvinner nästa val, så kommer barnfamiljerna få ytterligare 5000 kronor mer i plånboken – varje månad. – Det är ett fullt realistiskt mål för nästa mandatperiod, säger Kristersson vid en pressträff på lördagen, med brasklapp om att partiet ”inte kan se exakt hur det kommer se ut just nu”. Hur de ytterligare 5 000 kronorna kommer att finansieras är inte helt klarlagt än.

Till exempel kan det ske besparingar i biståndet, men finansieringen kan komma från andra håll också. – Det finns ju både på skattesidan och utgiftssidan naturligtvis. Det jobbar vi med och det kommer presenteras lite längre fram, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M). Dessutom har Moderaterna satt upp ett konkret mål: Två vanliga heltidslöner ska räcka för att kunna köpa ett hus.

– Det var ”long time ago” som vi pratade på det sättet. Men det är ändå väldigt väldigt många människors och familjers dröm, att ha ett hus. Den resan vill vi underlätta, säger Svantesson





