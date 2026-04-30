Ellen Wangerheim om besvikelsen och drömmen om A-landslaget: 'Jag vill visa att jag är redo'

Efter att ha debuterat i det svenska damlandslaget och fått en plats i EM-truppen förra sommaren, blev Ellen Wangerheim besviken när hon inte blev uttagen av den nya förbundskaptenen Tony Gustavsson. Nu tar hon ett kliv ner till U23-landslaget där hon nyligen fick bära lagkaptensbindeln och ser det som en chans att kämpa sig tillbaka till A-landslaget.

Ellen Wangerheim , 21 år, fick en plats i EM-truppen förra sommaren och debuterade i det svenska damlandslaget i april förra året i en Nations League-match mot Italien.

Besvikelsen var stor när hon inte blev uttagen av den nya förbundskaptenen Tony Gustavsson några månader senare, men hon ser det som en motiverande utmaning. – Det var tråkigt att inte vara med i hans trupp, men samtidigt en morot att jobba hårdare i klubblaget, säger hon. – Det är hård konkurrens, och Tony kanske söker andra egenskaper. Men jag jobbar hårt och vill visa honom att jag vill vara med i truppen.

I stället har Wangerheim fått ta ett kliv ner till U23-landslaget där hon nyligen fick bära lagkaptensbindeln. – Det är en fin roll att få äran att leda ett U23-landslag på det sättet. Man får snabbt vända besvikelsen till energi och visa att man vill vara där uppe, säger hon. Wangerheims resa i landslaget har varit en berg- och dalbana, men hon ser fram emot att fortsätta kämpa för en plats i A-landslaget.

Hon tror att hennes ledarskap och prestationer i U23-laget kan öppna dörrar för framtida uttagningar. – Jag vill visa att jag har utvecklats och att jag kan bidra till laget på olika sätt, säger hon. Hon tror att hennes insatser i U23-laget kan vara ett steg på vägen tillbaka till A-landslaget. – Det är viktigt att visa att man är redo att ta nästa steg, och jag hoppas att jag kan göra det genom att prestera bra i U23-laget.

Hon ser också fram emot att fortsätta utvecklas som spelare och ledare, och hoppas att hennes insatser kan inspirera andra unga spelare. – Jag vill vara en förebild och visa att det går att kämpa sig tillbaka, säger hon. Hon är tacksam för chansen att leda U23-laget och ser det som en möjlighet att visa vad hon går för. – Det är en stor ära att få bära bindeln, och jag vill göra det så bra som möjligt.

Hon ser fram emot att fortsätta kämpa för en plats i A-landslaget och hoppas att hennes insatser i U23-laget kan öppna dörrar för framtida uttagningar. – Jag vill visa att jag har utvecklats och att jag kan bidra till laget på olika sätt, säger hon. Hon tror att hennes ledarskap och prestationer i U23-laget kan vara ett steg på vägen tillbaka till A-landslaget.

– Det är viktigt att visa att man är redo att ta nästa steg, och jag hoppas att jag kan göra det genom att prestera bra i U23-laget





