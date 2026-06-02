Ellevio förklarar elräkningens uppbyggnad och hur avgifterna fördelas

Ellevio lanserar en kunskapskampanj för att belysa vad som ligger bakom elräkningar, med fokus på andelen som går till staten och vad elnätsavgiften faktiskt finansierar.

Ellevio har påbörjat en omfattande informationskampanj för att klargöra hur elräkning ar faktiskt byggs upp och vad som går till staten respektive elnätsbolaget. Enligt företagets energiexpert Jonatan Björck är en av de största missuppfattningarna bland konsumenter att hela elnätsavgift en skulle gå till staten eller att elnätet skulle vara skattefinansierat.

I verkligheten täcker elnätsavgiften - bestående av en fast avgift, en effektavgift och en rörlig avgift - kostnader för transporten av el från högspännings‑stamnätet, via regionnäten, ända ner till det lokala nätet som når varje hushåll. Dessa pengar används för att förnya, modernisera och underhålla nätverket, men också för drift av kundservice, fakturering och den dygnet‑runt‑bemanning som krävs för att hålla systemet i funktion.

Björck påpekar att omkring 55 % av elräkningens totala belopp utgörs av energiskatt och moms, vilket betalas direkt till staten. Detta innebär att av varje hundra kronor på elnätsfakturan går cirka femtio‑fem kronor till statskassan, medan de återstående femtio‑fem kronorna behålls av Ellevio för att täcka sina egna kostnader och betala avgifter till Svenska kraftnät för stamnätsdrift





