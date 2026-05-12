Elliot Stroud: En mångsidig ytterback med VM-chanser

Elliot Stroud, en ytterback med en imponerande karriär i Mjällby, har goda VM-chanser efter en lysande säsong. Han berättar om sina minnen från VM-tävlingen i Ryssland och sin dröm om att spela på en hög nivå.

På tisdag kan han bli uttagen i Graham Potters VM-trupp och på torsdag kan han vinna svenska cupen med Mjällby . Men det kan också bli hans sista titel med klubben.

Du vet väl att du kan skapa ett gratiskonto på DN? Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner.2018 spelade en då 16-årig Elliot Stroud i IK Oddevolds juniorlag, samtidigt som Sverige spelade sitt senaste VM, i Ryssland. – Jag kommer ihåg att min familj och kusinerna var på semester i Spanien under tiden som Sverige spelade VM. Vi följde dem noga och kollade matcherna.

Det är fina minnen, säger den nu 23-årige ytterbacken. IK Oddevold: 74 matcher (2019-2022). 17 mål. Spel i division 2 och ettan södra.minut i de två playoff- matcherna mot Ukraina och Polen, men det var första gången han blivit uttagen till ett landslag, i alla sammanhang. Stroud han inte spelat i några ungdomslandslag tidigare.

– Det var någonting speciellt, att det var första samlingen och den betydde så mycket. Det kändes ärofyllt och privilegierat att vara med. Man försökte göra sitt bästa samtidigt som man försökte njuta av varje sekund man var där, säger Mjällbybacken.under tisdagseftermiddagen. Efter att Stroud har varit med i play-off-truppen och imponerat som en av allsvenskans bästa spelare under våren har han god chans att få följa med till Mexiko och USA i juni.

– Det är inte nervöst utan mer spänt, men på ett bra sätt. Hur än utfallet blir så är det fantastiskt att Sverige ska spela ett VM. Det ser jag fram emot oavsett om jag är med som spelare eller som supporter, säger Stroud. Daniel Svensson: Borussia Dortmund, 24 år och 11 landskamper.

Elliot Stroud: Mjällby, 23 år och inga landskamper (men blev uttagen till senaste truppen)





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elliot Stroud Mjällby VM-Trupp Svenska Cupen IK Oddevold Playoff-Truppen Daniel Svensson Borussia Dortmund Svenska Mästarna Tävling I Ryssland Playoffs Final Revanschsugna Dream Ambition Chansa Spel På En Hög Nivå

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hit leder spåren: ”Han är som ett spöke”Namn: Mattias Carlsson Gör: Granskande reporter på Expressens grävredaktion. Fokuserar på internationella samarbeten och säkerhetsfrågor. Bevakar frågor kring korruption, ekonomisk brottslighet och säkerhetsfrågor. Har tidigare levt och arbetat i Ryssland och bevakar också kriget i Ukraina.

Read more »

Thaksin Shinawatra släppt ur fängelset - Kommer han fortsätta på politiskt väg?Former Thai premierminister Thaksin Shinawatra release from prison after reduction of one year sentence due to good behavior. Everyone is curious to know will he be able to play any political role. Because he has been a dominating political force even after he left his premier minister post in 2006 and returned home a year ago. His daughter managed the country for that year.

Read more »

Hegland blev derbykung: 'Han är Jesus för oss' - AllsvenskanSOLNA. Bo Hegland gör succé i Djurgården. Norrmannen njuter - och hyllas av lagkamrater. - Jag ska inte klaga nu, säger Dif-poängspelaren. - Han är Jesus för oss, säger Hampus Finndell.

Read more »

Han pekas ut som ledande i ”The Com” och ”764”Nyhetsreporter på Breaking news-redaktionen. I den rollen så spänner bevakningsområdet över såväl uppmärksammade mordfall som lokala blåljusnyheter, global utrikespolitik, krigs- och oroshärdar såväl som inrikespolitik. Blev fast anställd på Expressen som kriminalreporter 2015 och har sedan dess även jobbat som ekonomireporter.

Read more »