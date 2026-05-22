Elma Junttila Nelhage i nyckelroll inför CL-finalen

23-åriga Elma Junttila Nelhage har fått en nyckelroll i mittlåset i Sveriges nya damlandslag i fotboll och kan fira karriärens största klubbtriumf i Champions League-finalen mellan Lyon och Barcelona.

Det svenska damlandslaget i fotboll har en backlinje som är mitt i en generationsväxling. Där har nyblivna 23-åringen Elma Junttila Nelhage plötsligt fått en nyckelroll.

Samtidigt kan mittbacken på lördag få fira karriärens största klubbtriumf. Vad hon pratar om är den kommande Champions League-finalen mellan hennes franska klubb Lyon och spanska Barcelona. Det ger finalen en extra nerv, eftersom lagen senast möttes i en CL-final 2024, då 34-åringen vann som Barcelonatränare. Det kommer bli en tuff match, men förhoppningen är att vår tränare ska ha lite små lösningar i fickan.

Elma Junttila Nelhage har fått ont om speltid just i Europaspelet och har bara noterats för ett assist i Champions League i höstas. Men oavsett spel, bänk- eller läktarplats kan hon bli den blott tionde svenska damspelaren att lyfta klubbfotbollens finaste buckla sedan turneringen fick sitt nuvarande namn 2010. 23-åriga Elma Junttila Nelhage har på kort tid fått en nyckelroll i mittlåset i Sveriges nya damlandslag i fotboll.

Den senaste månaden har hon dock inte spelat en minut i klubblaget Lyon på grund av en muskelskada. Jag vill maximera allt jag kan för att hjälpa laget, säger Junttila Nelhage om sin roll inför CL-finalen. Här i landslagsdressen inför VM-kvalmatchen mot Danmark i april. Jag siktar alltid på att göra mitt bästa, i träning, match.

Jag vill maximera allt jag kan för att hjälpa laget. Sen vad den rollen innebär beror lite på, säger framtidsnamnet. Det är intressant för vi har haft mycket nytt, både i ledarstaben och många nya spelare i år, säger Junttila Nelhage som själv anslöt från BK Häcken förra vintern. I Champions League var på 2010-talet.

Nu jagar man första titeln sedan 2022. Jätteviktigt. Lyon är en klubb där siffrorna talar sitt eget språk, vi har vunnit åtta gånger redan. Men vi vill inte vara en klubb som lever på historia utan en klubb som fajtas om titlarna fortfarande. Foto: Antoine Massinon/T





