Elnätsavgift finansierar elnätets underhåll och förnya

Elnätsavgiften finansierar underhåll och förnyelse av elnätet, kundservice, fakturering och dygnet-runt-bemanning i driftcentraler och fält.

När vi pratar med kunder märker vi att många tror att hela elnätsräkningen går till oss, säger Jonatan Björck, expert på energifrågor på Ellevio. I själva verket är omkring 55 procent av kostnaden skatt och moms som går direkt till staten.

Det gör Sverige till ett av de länder i Europa med högst beskattning på el. Elnätsavgift finansierar att elen transporteras hem till kunderna. Hela vägen genom stamnätet, via regionnätet och det lokala elnätet närmast kunderna. Pengarna används bland annat till att förnya, modernisera och underhålla elnätet, men också till kundservice, fakturering och den dygnet-runt-bemanning som krävs i driftcentraler och ute i fält.

Avgifter som tas ut av staten. Pengarna går oavkortat till statskassan och blir en del av den allmänna statsbudgeten. Det är inte så konstigt – elräkningen kan vara teknisk och svårtolkad. Men när man ser siffrorna blir det tydligt: det mesta går inte till elbolaget, utan till staten.

En annan vanlig missuppfattning är att elnätet är skattefinansierat. I själva verket bekostas hela den svenska elnätsstrukturen – från de lokala näten till de stora stamnäten – av elnätsavgifterna som kunderna betalar. Stamnätet är därmed inte skattefinansierat, utan bärs helt av avgifter från region- och lokalnätsföretag - och i slutändan alla elkunder.

Det är ett komplext men viktigt system som håller hela Sverige i gång – och det är bra att fler får upp ögonen för hur det faktiskt fungerar, säger Jonatan. Ellevio tycker att det är rimligt att man som kund ska kunna förstå vad man betalar för. Därför vill bolaget öka kunskapen och göra elräkningen mer transparent. Ju fler som vet hur det fungerar, desto mer konstruktivt kan samtalet om el och priser bli, säger Jonatan Björck.

Ellevio driver därför en informationsinsats för att öka kunskapen om elräkningens delar. Vårt mål är att fler ska känna sig trygga i att förstå sin egen räkning. Det handlar inte om att ta ställning, utan om att skapa insikt och förståelse, säger Jonatan Björck. El och energi har blivit en stor del av vardagsdebatten, säger Jonatan Björck.

– Men fakta försvinner ofta i diskussionen. Vår roll är att hjälpa människor att förstå hur det faktiskt fungerar. Det skapar trygghet – och stärker förtroendet för hela energisystemet





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elnätsavgift Fast Avgift Effektavgift Rörlig Avgift Skatt Moms Statskassa Elnätets Finansiering Elnätets Underhåll Elnätets Förnyelse Kundservice Fakturering Dygnet-Runt-Bemanning Elnätets Bekostnad Elnätets Finansiering Av Region- Och Lokalnäts Elnätets Finansiering Av Svenska Kraftnät Elnätets Finansiering Av Statens Energiskatt Elnätets Finansiering Av Statens Moms Elnätets Finansiering Av Statens Allmänna Stat Elnätets Finansiering Av Statens Energisystem Elnätets Finansiering Av Statens Energifrågor Elnätets Finansiering Av Statens Energipolitik Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energisystemp Elnätets Finansiering Av Statens Energis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Föreläste om fascism – tog elever som exempelSamhällsläraren ville illustrera fascismens uppdelning av A-, B- och C-människor och använde elever som exempel.

Read more »

Flanören: Rykten om nykomlingar sprids snabbt i radhusområdetFlanören har flyttat till radhus och försöker lära känna både grannar och kvarterets katter.

Read more »

Elever från VVS- och fastighetsprogrammet inspekterar toaletter och vattenkranar på PolhemskolanElever från VVS- och fastighetsprogrammet på Vipan och Movants har genomfört en inspektion av toaletter och vattenkranar på Polhemskolan för att spara vatten.

Read more »

Skarv och säl är inte boven - det är överfisketEn insändare som argumenterar för att skarv- och säljakt är felaktig och att överfiske, miljöförstöring och klimatförändringar är de verkliga orsakerna till minskade fiskbestånd.

Read more »

Ryssland ger klartecken för privata luftvärnDen ryska centralbanken och andra finansiella institut och företag får rätt att köpa in och använda eget luftvärn, för att skydda sina byggnader från

Read more »

Ellevio vill öka förståelsen för elräkningens uppbyggnadEllevio driver en informationsinsats för att öka kunskapen om hur elräkningen är uppbyggd. Enligt bolaget tror många kunder att hela elnätsräkningen går till elbolaget, medan i själva verket omkring 55 procent av kostnaden är skatt och moms som går till staten. Elnätsavgifterna finansierar transportsystemet för elen från stamnätet genom region- och lokalnät till kunderna. Bolaget understryker att det svenska elnätet inte är skattefinansierat utan helt bärs av elnätsavgifter från kunderna. Målet är att fler ska förstå sina räkningar, vilket kan leda till ett mer konstruktivt samtal om el och priser.

Read more »