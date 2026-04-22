Elon Musk förvärvar AI-bolag – Cybersäkerhet på chipnivå blir allt viktigare

SpaceX, under ledning av Elon Musk, är på väg att köpa AI-bolaget Anysphere. Samtidigt lyfts vikten av cybersäkerhet på hårdvarunivå fram av experter, med fokus på hur AI påverkar hotbilden och behovet av avancerade säkerhetslösningar.

Elon Musk , genom sitt företag SpaceX, är på väg att förvärva AI-bolaget Anysphere , ett företag medgrundat av svenske Arvid Lunnemark . Detta förvärv markerar ett intressant steg i Musks satsning på artificiell intelligens och dess potentiella tillämpningar.

Samtidigt belyser en diskussion mellan Ateas Lead Cyber Security Architect Juha-Matti Mukari och Intels Strategic Alliances Manager Nawras Sawsou vikten av cybersäkerhet, särskilt på hårdvarunivå. De understryker att synlighet ner till chipnivån är avgörande för att skydda organisationer mot allt mer sofistikerade attacker. Diskussionen fokuserar på hur traditionella säkerhetsprogram ofta misslyckas med att identifiera attacker som imiterar normalt användarbeteende. Artificiell intelligens framställs som ett tveeggat svärd – ett verktyg som kan användas både av angripare och försvarare.

Sawsou betonar att cyberattacker allt oftare undviker spridning av skadlig kod och istället fokuserar på att efterlikna legitima användare. Detta kräver säkerhetslösningar som kan operera på hårdvarunivå för att upptäcka och neutralisera hot. Ett tydligt exempel på detta är CrowdStrikes misslyckade uppdatering i juli 2024, som orsakade omfattande driftstörningar globalt, särskilt inom flygindustrin. Flygbolag med avancerad enhetshantering och Intel vPro-integration kunde återställa systemen betydligt snabbare än de som saknade denna synlighet.

Vidare framhålls fördelarna med säkerhetsfunktioner integrerade direkt i hårdvaran, vilket gör dem svårare att kringgå. Intels chip använder maskininlärning och AI för att identifiera misstänkt aktivitet och larma om potentiella hot. Mukari och Sawsou betonar att cybersäkerhet är ett mångfacetterat område där hårdvarunivån utgör det mest grundläggande lagret av skydd. Genom att utöka säkerhetsfunktionerna till chipnivå kan man skydda enheter mot hot som annars skulle kunna förbli oupptäckta.

Detta är särskilt viktigt inom kritisk infrastruktur som hälso- och sjukvård, utbildning och kommunsektorn, där skyddet av känslig information och kontinuiteten i tjänsterna är av yttersta vikt.





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elon Musk Spacex AI Anysphere Cybersäkerhet Hårdvara Intel Vpro Artificiell Intelligens Arvid Lunnemark

United States Latest News, United States Headlines

