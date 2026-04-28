Elon Musk och Sam Altman i rättssal: Den stora AI-konflikten går till domstol

Den högt profilerade rättegången mellan Elon Musk och Sam Altman har inletts, med anklagelser om bedrägeri och förväntningar om en av historiens största börsintroduktioner. Konflikten handlar om OpenAIs omvandling från en ideell organisation till ett vinstdrivande bolag och kan ha stor inverkan på framtiden för artificiell intelligens.

Den högt profilerade rättegång en mellan techmiljardärerna Elon Musk och Sam Altman har nu inletts, och konflikten mellan de två framstående teknologipionjärerna har fått stor uppmärksamhet inom både techbranschen och allmänheten.

Bakgrunden till rättegången går tillbaka till 2015, då Musk och Altman tillsammans med andra grundade OpenAI, en organisation som ursprungligen var ideell och hade som mål att utveckla artificiell intelligens till förmån för mänskligheten utan vinstintresse. Under de första åren var Musk en aktiv deltagare i projektet och investerade omkring 40 miljoner dollar i verksamheten. Han lämnade dock OpenAI 2018 och har sedan dess fokuserat på sitt eget AI-företag, xAI, där han utvecklar AI-modellen Grok.

Under åren som följde genomgick OpenAI en betydande förändring, från en ideell organisation till ett vinstdrivande bolag med Microsoft som storägare. Denna omvandling har varit central i den pågående tvisten, där Musk anser att OpenAI och Altman har vilselett honom och allmänheten. Musk hävdar att organisationen tog emot finansiellt stöd under förespeglingen att skapa en öppen, ideell plattform med fokus på säkerhet och tillgänglig AI för alla, för att sedan övergå till en kommersiell modell.

Han kräver nu ett skadestånd på över 100 miljarder dollar och vill att domstolen ska föra tillbaka allt som togs från den ursprungliga välgörenhetsorganisationen, samt säkerställa att de ansvariga inte längre kan vara i en position där de kan upprepa samma handlingar. Musks advokat har uttryckt att målet är att återställa rättvisa och förhindra framtida bedrägerier.

Sam Altman och OpenAI har för sin del hävdat att Musk var fullt medveten om den planerade omvandlingen och att han till och med ville integrera OpenAI i sitt elbilsföretag Tesla. De menar att Musks nuvarande kritik är en följd av bitterhet över att han lämnade verksamheten och vill gynna sitt eget AI-bolag, xAI. Konflikten mellan de två techgiganterna har eskalerat öppet, med båda sidor som kritiserat varandras AI-tjänster.

Musk har flera gånger kallat Altman för 'Scam Altman', medan Altman har lagt upp en skärmdump på ett avbrutet köp av en Tesla, vilket Musk svarade på med att Altman 'stal en non-profit'. Nyligen skrev Altman att rättegången känns som 'julafton i april', och förväntas pågå i ett par veckor. Resultatet av rättegången kan ha betydande konsekvenser för OpenAIs väntade börsintroduktion, som potentiellt kan bli en av de största i historien.

En seger för Musk kan också ses som en seger för konkurrenter i det globala AI-kapplöpningen, vilket ytterligare höjer staken i denna högt profilerade tvist





