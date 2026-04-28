Elon Musk stämmer OpenAI på över 1450 miljarder kronor

Elon Musk har stämt OpenAI och Sam Altman och kräver ett skadestånd på 1 450 miljarder kronor, med hänvisning till att OpenAI avvikit från sin ursprungliga ideella inriktning. Rättegången i Kalifornien förväntas pågå i en månad.

Elon Musk inledde under tisdagen en storslagen rättstvist mot OpenAI och dess ledande figurer, inklusive Sam Altman , med krav på ett skadestånd som uppgår till hisnande 1 450 miljarder svenska kronor.

Denna juridiska strid, som utspelar sig i en federal domstol i Oakland, Kalifornien, bottnar i Musks påståenden om att OpenAI avvikit från sin ursprungliga vision som en ideell forskningsorganisation. Musk, en av grundarna av OpenAI år 2015, hävdar att Sam Altman ”förrått” honom genom att transformera bolaget till en vinstdrivande enhet, en utveckling som enligt Musk äventyrar den ursprungliga etiska grunden för AI-utvecklingen. Konflikten har eskalerat under de senaste åren, särskilt efter Microsofts betydande investering i OpenAI 2023.

Musk har vid upprepade tillfällen uttryckt sin missnöje på plattformen X, tidigare Twitter, där han riktat syrliga kommentarer mot OpenAI och Altman. Han har bland annat hävdat att han är ”orsaken till att OpenAI existerar” och nyligen kallat Altman för en bedragare. OpenAI å sin sida avfärdar Musks anklagelser som ogrundade och hävdar att han drivs av avundsjuka, ånger över att ha lämnat bolaget och en önskan att sabotera ett konkurrerande AI-företag.

De beskriver Musks beteende som en långvarig kampanj av trakasserier och offentliga angrepp. Rättegången förväntas bli en långdragen process, med en beräknad varaktighet på en månad, och kommer att granska detaljerna kring OpenAI:s omvandling och de juridiska implikationerna av denna förändring. Det är viktigt att notera att det begärda skadeståndet inte är avsett att tillfalla Musk personligen, utan snarare OpenAI:s ideella gren, vilket indikerar att Musk vill säkerställa att bolaget återgår till sina ursprungliga principer.

Utöver det enorma skadeståndet kräver Elon Musk även att Sam Altman och medgrundaren Greg Brockman avsätts från sina ledande positioner inom OpenAI. Detta krav understryker Musks djupa missnöje med den nuvarande ledningen och hans övertygelse om att de inte längre är lämpliga att styra bolaget i enlighet med dess ursprungliga vision. Musk hävdar att Microsoft har spelat en central roll i att driva OpenAI mot en vinstmaximering, vilket Microsoft bestridit.

Rättegången väcker viktiga frågor om styrningen av AI-företag, balansen mellan ideella och vinstdrivande mål, och de etiska konsekvenserna av snabb AI-utveckling. Fallet har fått stor uppmärksamhet globalt, inte bara på grund av de inblandade parternas höga profil, utan också på grund av de potentiella konsekvenserna för hela AI-industrin. Utfallet av rättegången kan komma att påverka hur AI-företag struktureras och regleras i framtiden, samt hur de navigerar i de komplexa etiska dilemman som följer med utvecklingen av kraftfulla AI-teknologier.

Denna juridiska strid är mer än bara en tvist mellan två individer; det är en kamp om framtiden för AI och dess roll i samhället





