Elpriserna väntas nå nya rekordnivåer i norra Sverige

Bixia har offentliggjort prognoser för elpriserna i Sverige under sommaren. De största prisökningarna väntas i norra Sverige, där elpriset i SE1 prognostiseras stiga till 43 öre per kilowattimme från 14 öre i fjol och i SE2 till 41 öre från 15 öre. Prognosen för SE3 är 55 öre per kilowattimme, jämfört med 36 öre förra sommaren, medan SE4 väntas nå 75 öre mot 53 öre i fjol. Bixia bedömer också att antalet timmar med negativa elpriser blir färre än under de senaste somrarna, samtidigt som terminsmarknaden redan nu signalerar höga elpriser under årets sista kvartal.

Det genomsnittliga elpriset väntas uppgå till 62 öre per kilowattimme, jämfört med 33 öre samma period i fjol.

"Väderprognoserna pekar mot en normal skandinavisk sommar. Ändå fortsätter vinterns och vårens stora vattenunderskott att pressa upp priserna. Den hydrologiska balansen är omkring 20 TWh lägre än vid samma tid i fjol. Samtidigt spär förlängda revisioner i Oskarshamn 3 samt Ringhals 3 och 4 på prisuppgången genom att minska den tillgängliga elproduktionen", skriver Bixia.

De största prisökningarna väntas i norra Sverige, där elpriset i SE1 prognostiseras stiga till 43 öre per kilowattimme från 14 öre i fjol och i SE2 till 41 öre från 15 öre. Trots de stora prisökningarna i norra Sverige väntas priserna i södra Sverige att vara fortsatt högst. Prognosen för SE3 är 55 öre per kilowattimme, jämfört med 36 öre förra sommaren, medan SE4 väntas nå 75 öre mot 53 öre i fjol.

Bixia bedömer också att antalet timmar med negativa elpriser blir färre än under de senaste somrarna, samtidigt som terminsmarknaden redan nu signalerar höga elpriser under årets sista kvartal.

"Hösten ser ovanligt dyr ut. Men allt beror på hur vattensituationen utvecklas under de kommande månaderna. Vi har trots allt fått lite mer nederbörd den senaste tiden", säge





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Bixia Elpriser Norra Sverige Samma Period I Fjol Väderprognoserna Vattenunderskott Hydrologiska Balansen Oskarshamn 3 Ringhals 3 Och 4 Prisuppgången Av Tillgänglig Elproduktion SE1 SE2 SE3 SE4 Nära 20 Twh Fjol Samma Tid I Fjol Fjölårets Sista Kvartal Hösten Nederbörd Vattenunderskott Elpriser Väderprognoserna Vattenunderskott Hydrologiska Balansen Oskarshamn 3 Ringhals 3 Och 4 Prisuppgången Av Tillgänglig Elproduktion SE1 SE2 SE3 SE4 Nära 20 Twh Fjol Samma Tid I Fjol Fjölårets Sista Kvartal Hösten Nederbörd Vattenunderskott Elpriser Väderprognoserna Vattenunderskott Hydrologiska Balansen Oskarshamn 3 Ringhals 3 Och 4 Prisuppgången Av Tillgänglig Elproduktion SE1 SE2 SE3 SE4 Nära 20 Twh Fjol Samma Tid I Fjol Fjölårets Sista Kvartal Hösten Nederbörd Vattenunderskott Elpriser Väderprognoserna Vattenunderskott Hydrologiska Balansen Oskarshamn 3 Ringhals 3 Och 4 Prisuppgången Av Tillgänglig Elproduktion SE1 SE2 SE3 SE4 Nära 20 Twh Fjol Samma Tid I Fjol Fjölårets Sista Kvartal Hösten Nederbörd Vattenunderskott Elpriser Väderprognoserna Vattenunderskott Hydrologiska Balansen Oskarshamn 3 Ringhals 3 Och 4 Prisuppgången Av Tillgänglig Elproduktion SE1 SE2 SE3 SE4 Nära 20 Twh Fjol Samma Tid I Fjol Fjölårets Sista Kvartal Hösten Nederbörd Vattenunderskott Elpriser Väderprognoserna Vattenunderskott Hydrologiska Balansen Oskarshamn 3 Ringhals 3 Och 4 Prisuppgången Av Tillgänglig Elproduktion SE1 SE2 SE3 SE4 Nära 20 Twh Fjol Samma Tid I Fjol Fjölårets Sista Kvartal Hösten Nederbörd Vattenunderskott Elpriser Väderprognoserna Vattenunderskott Hydrologiska Balansen Oskarshamn 3 Ringhals 3 Och 4 Prisuppgången Av Tillgänglig Elproduktion SE1 SE2 SE3 SE4 Nära 20 Twh Fjol Samma Tid I Fjol Fjölårets Sista Kvartal Hösten Nederbörd Vattenunderskott Elpriser Väderprognoserna Vattenunderskott Hydrologiska Balansen Oskarshamn 3 Ringhals 3 Och 4 Prisuppgången Av Tillgänglig Elproduktion SE1 SE2 SE3 SE4 Nära 20 Twh Fjol Samma Tid I Fjol Fjölårets Sista Kvartal Hösten Nederbörd Vattenunderskott Elpriser Väderprognoserna Vattenunderskott Hydrologiska Balansen Oskarshamn 3 Ringhals 3 Och 4 Prisuppgången Av Tillgänglig Elproduktion SE1 SE2 SE3 SE4 Nära 20 Twh Fjol Samma Tid I Fjol Fjölårets Sista Kvartal Hösten Nederbörd Vattenunderskott Elpriser Väderprognoserna Vattenunderskott Hydrologiska Balansen Oskarshamn 3 Ringhals 3 Och 4 Prisuppgången Av Tillgänglig Elproduktion SE1 SE2 SE3 SE4 Nära 20 Twh Fjol

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