Elsparkcyklar orsakar allvarliga skador i Sverige

Sjukvården har rapporterat en stor ökning av skador orsakade av elsparkcyklar i stadsmiljö de senaste åren. Trots att användningen av dessa fordon har ökat explosionsartat, har det hittills främst handlat om parkeringsproblem på trottoarer och cykelbanor. Men nu börjar allvarliga skador uppstå, vilket tyder på en naivitet hos trafiksäkerhetsansvariga eller ett förbiseende. Olyckorna har ökat kraftigt bland barn och unga, och det gäller oavsett om hyrd eller privat elsparkcykel används.

Sjukvården har rapporterat en stor ökning av skador orsakade av elsparkcyklar i stadsmiljö de senaste åren. Trots att användningen av dessa fordon har ökat explosionsartat, har det hittills främst handlat om parkeringsproblem på trottoarer och cykelbanor.

Men nu börjar allvarliga skador uppstå, vilket tyder på en naivitet hos trafiksäkerhetsansvariga eller ett förbiseende. Olyckorna har ökat kraftigt bland barn och unga, och det gäller oavsett om hyrd eller privat elsparkcykel används. Förklaringen till detta är att elsparkcykeln betraktas som en cykel, vilket gör att det saknas åldersgräns och rattfyllerilagstiftning. Grannländerna har strängare regler, men Sverige har hittills inte lyckats med en effektiv utredning.

Författaren till rapporten konstaterar att regelverket redan utretts två gånger med magert resultat. Reglerna i övriga europeiska länder skiljer sig åt, men sammantaget är de strängare än i Sverige. Författaren föreslår en tredje utredning för att få en bättre förståelse för de problem som uppstår. Det är viktigt att informationen om elsparkcyklarna blir bättre, och att säkerhetsansvariga reagerar innan ytterligare dödsfall inträffar





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Elsparkcykel Skador Trafikdödlighet Regler Grannländer Trafiksäkerhet

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