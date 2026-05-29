Elva dödade i israeliska attacker mot Libanon - Trump kräver mer från Iran

USA och Iran nära att nå avtal om vapenvilan - Trump kräver mer från Iran

Elva personer, varav en räddningsarbetare, har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon på fredagen, uppger Libanon s hälsodepartement. Ytterligare åtta personer ska ha skadats i angreppen som Libanon beskriver som ett uppenbart brott mot humanitär lag.

Formellt råder en vapenvila mellan Israel och Libanon sedan i mitten av april, men striderna gäller mellan Israel och shiamilisen Hizbollah. USA:s president Donald Trump kommer bara att godkänna en överenskommelse med Iran om avtalet uppfyller alla hans villkor, uppger en tjänsteman i Vita huset. Beskedet kommer efter Trumps möte med sina närmsta rådgivare avslutats. President Trump kommer bara att gå med på ett avtal som är bra för USA och som uppfyller alla hans villkor, säger tjänstemannen.

Iran kan aldrig få ha tillgång till kärnvapen. USA:s finansminister Scott Bessent uppgav på fredagen att USA har fryst kryptotillgångar till ett värde av 1 miljard dollar, motsvarande 10 miljarder kronor, som tillhör Iran. Handlingen är en del av den ekonomiska delen av president Donald Trumps krig mot landet. USA:s president Donald Trump lämnade på fredagskvällen ett två timmar långt möte om en möjlig överenskommelse med Iran, men inget beslut togs, uppger en högt uppsatt källa för.

Innan mötet började skrev presidenten i ett inlägg på Truth Social att han haft för avsikt att fatta ett slutgiltigt beslut. EU inför nya sanktioner mot Hamas och Palestinska Islamiska Jihad (PIJ), uppgav unionen på fredagen, rapporterar Reuters. Åtgärderna ska även rikta in sig på medlemmar inom Hamas politiska byrån, organisationens högsta beslutande organ, uppger unionen.

Iran: Uppgörelsen är inte klar Det finns en uppgörelse mellan Iran och USA, men någon slutlig överenskommelse är inte klar, uppger en iransk källa för Reuters. President Donald Trump håller på fredagen ett möte i Vita husets krisledningsrum för att ta ett slutligt beslut, skriver han på Truth Social.

USA:s vicepresident JD Vance sa under natten till fredagen att länderna var nära ett avtal om en förläning av vapenvilan, men att president Donald Trump ännu inte är redo att godkänna det. Kazakstan har indikerat att man är villig att ta emot Irans lager av anrikat uran, uppger Radael Grossi, chef för FN:s atomenergiorgan IAEA för Kazakstans president Kassym-Jomart Tokayev signalerade att landet kan tänka sig att ta emot uranet under ett möte med FN-chefen i Astana tidigare i veckan, uppger Grossi.

Eftersom det redan i dag förvaras låganrikat uran i Kazakstan har vi en plats där det kan lagras säkert, säger Grossi till tidningen. Vad som ska hända med Irans 440 kilo uran som, enligt IAEA, är anrikat upp till 60 procent är en av de viktigaste frågorna i förhandlingarna mellan ISA och Iran för att avsluta kriget. Trump har krävt att uranet ska föras ut ur landet.

USA:s president Donald Trump uppger på Truth Social att han kommer att ha ett möte om Iran under fredagen för att fatta beslut i Vita husets krisledningsrum. Jag kommer nu sammanträda i Vita husets 'situation room' för att fatta ett slutligt beslut, skriver Trump.

I inlägget radar presidenten upp åtgärder som Iran måste vidta: bland annat att gå med på att inte skaffa kärnvapen, att Hormuzsundet omedelbart öppnas, att minor tas bort och att USA avlägsnar och förstör Irans höganrikade uran. Enligt tidigare källuppgifter är USA och Iran nära att nå ett avtal om en förlängning av vapenvilan på 60 dagar. Det har gjorts vissa justeringar i det tänkta avtalet mellan Iran och USA, rapporterar den iranska nyhetsbyrån Tasnim som kopplas till revolutionsgardet.

USA och Iran nådde på torsdagen en preliminär överenskommelse om att förlänga vapenvilan med 60 dagar och inleda en ny omgång av samtal om Irans kärnvapenprogram, uppger en amerikansk källa med insyn för AP. USA:s vicepresident JD Vance har bekräftat att det finns ett preliminärt avtal, men uppger att det är oklart om president Trump kommer att godkänna det.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger enligt Reuters att israelisk militär har korsat Litanifloden i Libanon och tillade att Israel ägnar sig åt operationer i Beirut. I genomsnitt har elva barn dödats eller skadats varje dygn i Libanon under den senaste veckan, trots att en vapenvila råder sedan i mitten av april, rapporterar Reuters och hänvisar siffrorna till Unicef. På torsdagen träffade en israelisk attack Hizbollahinfrastruktur nära de libanesiska kuststäderna Tyr och Sidon, där flera barn uppgavs ha dödats





