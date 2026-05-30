Emil Holm missar VM på grund av muskelskada

Svenska fotbollförbundet meddelar att Emil Holm , 26, missar sommarens VM på grund av en muskelskada. Holm, som tillhör Bologna men har varit utlånad till Juventus, kommer att vara borta från spel i flera veckor.

Förbundskapten Graham Potter säger att Holm varit i dialog med det medicinska teamet och att de har jobbat med honom men att han inte är tillgänglig för fotbollsspel på ett par veckor. Holm ersätts i truppen av Dallas-spelaren Herman Johansson, som redan är på plats i Stockholm där landslaget nu är samlat. Landslaget meddelar också att Sebastian Nanasi, 24, kallas inför nästa veckas träningsmatcher och blir även reserv för VM-truppen.

Det är redan klart att Viktor Gyökeres, som spelar Champions League-final med sitt Arsenal under lördagen, kommer vilas i matcherna mot Norge 1 juni och Grekland 4 juni. Sverige inleder VM med match mot Tunisien 15 juni och ställs sedan mot Nederländerna och Japan i gruppspelet. Landslaget kommer under mästerskapet ha sin bas i Dallas, Herman Johanssons nuvarande hemstad





