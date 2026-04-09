Emil Persson utmanar partiledarna i nya SVT-programmet ”Fördomsshowen”

Journalisten och poddprofilen Emil Persson låter under våren Sveriges partiledare bemöta sina fördomar i nya tv-programmet ”Fördomsshowen” på SVT. Programmet lovar ett underhållande och avslöjande perspektiv på landets politiska ledare. Samtidigt testas Perssons egen metod.

Foto: SVT Journalisten och poddprofilen Emil Persson utmanar under våren Sveriges åtta partiledare genom sina fördomar i det nya tv-programmet ” Fördomsshowen ”. Programmet, som bygger på samma koncept som Perssons populära ”Fördomspodden”, lovar att bjuda på engagerande och underhållande möten med landets politiska toppar.

Emil Persson, uppvuxen i Väckelsång i Tingsryds kommun, har under flera år etablerat sig som en frispråkig profil med en förmåga att skapa både skratt och tankeväckande diskussioner. I ”Fördomsshowen” får partiledarna ta ställning till och bemöta de fördomar som Emil har om dem. Programmet utlovar en annorlunda och ofta oväntad bild av de politiska ledarna, vilket skiljer sig från de mer traditionella intervjuformaten. Persson menar att formatet avslöjar aspekter av partiledarna som sällan visas i media och skapar därmed unika ögonblick för tittarna. Hans erfarenhet av att intervjua och provocera fram intressanta svar från en mängd olika personer kommer väl till pass i mötet med landets mäktigaste politiker. Programmet försöker visa att även politiker är människor, med både styrkor och svagheter, och att fördomar kan vara en väg till både humor och djupare förståelse. Målet är att erbjuda en underhållande men samtidigt tankeväckande upplevelse. Programmet förväntas bli en mötesplats för skratt, insikter och en mer mänsklig bild av de personer som styr landet. Förhoppningen är att det ska generera engagerande diskussioner bland tittarna och bjuda på en ny dimension av politisk bevakning. \Emil Persson beskriver utmaningen med att intervjua partiledarna som något speciellt, då de ofta är mer försiktiga med sina svar än andra offentliga personer. Han noterar att partiledarna är bundna av politiska överväganden och strategier, vilket kan göra det svårare att få fram spontana och ärliga svar. Enligt Persson kan detta skapa en viss distans mellan programledare och gäst, vilket gör det ännu viktigare att hitta sätt att bryta igenom den politiska fasaden. Han jämför situationen med artister och skådespelare, som ofta är friare att uttrycka sig och därmed lättare att intervjua. Persson ser fram emot att se hur partiledarna reagerar på hans fördomar och hur de väljer att hantera situationen. I ett försök att balansera kritiken och skapa en mer dynamisk och intressant tv-upplevelse har SVT valt att även vända på rollerna. Perssons egen metod, som bygger på att konfrontera gästerna med deras egna fördomar, ska också testas på honom själv. Detta initiativ syftar till att skapa en mer öppen och ärlig dialog och för att visa att ingen är immun mot fördomar. Genom att utsätta Persson för samma typ av granskning som han utför på sina gäster, vill SVT skapa en mer rättvis och nyanserad bild av programmet och dess värde. Experimentet lovar en insiktsfull och underhållande tittarupplevelse. Genom att låta tittarna se hur Persson själv hanterar frågorna, fördjupas förståelsen för programformatet och dess ambitioner. \SVT:s nyhetsredaktion betonar vikten av saklighet och opartiskhet i sin rapportering. Man understryker att allt som publiceras ska vara sant och relevant för att upprätthålla publikens förtroende. I situationer där fakta är svåra att bekräfta, betonar SVT att man ska vara transparent och tydligt ange vad man vet och inte vet. Denna policy gäller även i rapporteringen kring ”Fördomsshowen”. Målet är att ge tittarna en så korrekt och informativ bild som möjligt av programmet och dess innehåll. SVT vill säkerställa att programmet presenteras på ett rättvist och balanserat sätt, samtidigt som man uppmuntrar till kritiskt tänkande. Redaktionen är medveten om att tv-programmet kan väcka starka åsikter och därför är det extra viktigt att nyhetsrapporteringen är noggrann och transparent. Genom att lyfta fram både styrkorna och svagheterna med programmet, strävar SVT efter att erbjuda en helhetsbild som gör det möjligt för tittarna att själva bilda sig en uppfattning. Detta arbetssätt är en del av SVT:s ansvar att tillhandahålla opartisk och kvalitativ journalistik till den svenska publiken





