Emissionsguiden varnar för Preservias nyemission: Feltänkt finansiering och bristfällig information

Preservia Hyresfastigheters planerade företrädesemission möts av varningar från Emissionsguiden. Bristande information om kapitalanvändning, osäkerhet kring fusion och oklara incitament oroar analytikerna. Artikeln granskar de utmaningar och risker som investerare bör beakta.

Preservia Hyresfastigheter s styrelse har beslutat om en företrädesemission, baserat på ett bemyndigande från bolagsstämman i juni 2025. David Madeling, IR-chef och ledamot, är involverad i processen. Emissionsguiden , en källa för investeringsanalys, har hissat varningsflaggor för emissionen, kategoriserande den som 'Feltänkt finansiering', 'Bristfällig information' och 'Övriga varningssignaler'. Dessa flaggor överlappar delvis varandra, vilket antyder komplexa problematik kring emissionen.

\Enligt ett nyligen presenterat likvidationsscenario har stamaktieägarna i Preservia Hyresfastigheter för närvarande inga tillgångsrättigheter. Prioriteten ligger istället hos innehavarna av Preservia Holding Pref och Preservia Hyresfastigheter Pref. Ledningen överväger en fusion av koncernbolagen, men detta kräver majoritetsbeslut på båda bolagsstämmorna samt godkännande från samtliga aktieslag. Trots sonderingar med enskilda aktieägare har inget konkret fusionsförslag presenterats som bedöms ha tillräckligt stöd för att realiseras. Denna osäkerhet försvårar bedömningen av emissionen, särskilt med tanke på de oklara incitamenten för de olika aktieägargrupperna. Preservia avser att ta in kapital för att stärka substansvärdet, vilket förväntas gynna alla aktieägare genom potentiella investeringar. Planerna på en fusion skulle kunna förenkla aktieägarnas situation genom att erbjuda stamaktier i Preservia Holding. Att ett fusionsförslag saknas vid tidpunkten för emissionen är en brist som gör det svårt för investerare att göra en välgrundad bedömning.\Informationen om hur kapitalet från emissionen ska användas är knapphändig. Det anges endast att pengarna ska användas till 'nya investeringar och rörelsekapital'. Denna brist på detaljer gör det svårt att bedöma potentialen i emissionen. Dessutom är emissionen inte garanterad, vilket innebär att det är osäkert hur mycket kapital som faktiskt kommer att erhållas. Ledningen följer löpande affärs- och investeringsmöjligheter och kommer att allokera kapitalet där det anses göra mest nytta, givet det slutliga emissionsutfallet. Emissionsguiden planerar att återkomma med en uppföljningsartikel när teckningsperioden inleds den 16 april, eller i anslutning till utfallet. Emissionen anses riskabelt finansierad när den är för liten för att räcka en meningsfull tid, har krångliga villkor eller om fel typ av värdepapper emitteras. Informationsbrister och vilseledande kommunikation är också varningssignaler. Övriga varningssignaler inkluderar tveksamma incitament, negativa nyheter under emissionsprocessen eller andra negativa omständigheter. I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB erbjuder Afv möjligheten för läsare att kommentera artiklar. Storägaren Citigiro har sålt aktier i fintechbolaget Valuno. Plejd presenterade en stark delårsrapport med en omsättningsökning på 40%. EU och USA närmar sig ett avtal om kritiska mineraler. Kommande veckas rapporter kommer från Ericsson, Kinnevik, Creades, Öresund, Dustin och Byggmax. Utdelningar väntas från Industrivärden, Husqvarna och Fabege





