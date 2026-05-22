Emma Knyckare: "Det är fruktansvärt vid Bananpiren"

Emma Knyckare, komikern och podden, delar med sig av sina tankar inför Göteborgsvarvet 2026. Hon berättar om sin plan att hålla i uppvärmningen och sin förväntan inför folkfesten. Dessutom avslöjar hon sin rädsla för banan vid Bananpiren.

Göteborgsvarvet 2026 närmar sig - och som tidigare år finns det celebriteter ute i startfållan. Bland annat Emma Knyckare , komikern och podden, som inte bara tar plats på löparbanan.

Enligt egen utsago har hon lyckats tjata till sig att få hålla i uppvärmningen. Det ser jag mycket fram emot, att få välja ut en låt och köra mina bästa moves till. Sen ser jag mycket fram emot folkfesten. Jag tycker det är årets bästa folkfest, oavsett om man springer eller inte.

Alla är ute och tittar och hejar och dricker öl, så det är gött





Hallandsposten / 🏆 8. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Göteborgsvarvet Emma Knyckare Komiker Podden Uppvärmning Löpning Folkfest Bananpiren Highfive Crazy Frog Roger Pontare Panetoz Johan Wissman Brandman Intervaller Speed Rolfstorp Hooliganz Prilssport Hybris Saxa Bensax Ret Podden Komiker Löpning Folkfest Bananpiren Highfive Crazy Frog Roger Pontare Panetoz Johan Wissman Brandman Intervaller Speed Rolfstorp Hooliganz Prilssport Hybris Saxa Bensax Ret

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Våren börjar tidigare, växterna får en längre växtsäsong. Men bristen på regn kan döda växterna.Det är en trend som vi ser varje år, att våren börjar tidigare. Syrenerna blommar nu redan i Göteborg, minst tre veckor tidigare än för ett antal år sedan. Det är en trend som vi ser, trend som vi ser på alla ställen. Förbrukning av vatten är en stor orsak. Men på den positiva sidan, det gynnar alla växter, det ger dem en bättre överlevnad.

Read more »

Kriminella nätverk infiltrerar välfärdssektornDet finns inget område inom välfärdssektorn som de kriminella nätverken inte har infiltrerat. Fuskar inte bara till sig bidrag och ersättningar - de är aktiva inom alla välfärdsområden där det finns privata utförare. Bidrag, ersättningar och stöd utgör fortfarande en typ av basinkomst för svenska gängkriminella, enligt rapporten. Men de riktigt stora pengarna finns att tjäna på välfärdsmarknaden. Även om det går att göra stora vinster på alla områden finns det några som är särskilt lukrativa: till exempel att driva vård- och omsorgsboenden. Det kan handla om HVB (hem för vård eller boende) för barn och unga, utslussningsverksamhet från Kriminalvården, LSS-boende eller HVB för vuxna med missbruk eller skyddat boende. Där kan kriminella tjäna från 500 000 kronor upp till knappt två miljoner per plats och år. Det är illa nog att kriminella driver verksamhet inom vård och omsorg, det är än värre att de får ansvar för människor som redan befinner sig i en utsatt position: unga med psykiska problem, kvinnor som söker sig undan hedersvåld och avhoppare från gängbrottslighet.

Read more »

Google sätter tak på Gemini – inför veckogräns: Så påverkar det digAnvändare rapporterar att Google testar veckovisa användningsgränser för gratisanvändare av Gemini. Ändringarna är bekräftade av Google.

Read more »

Polisen spärrar av område vid Örebros universitetssjukhus efter okänt föremål hittatsPolisen har spärrat av ett område vid Örebros universitetssjukhus efter att okänt föremål har hittats. Gabriel Henning, polisens presstalesperson, säger att man har hittat ett föremål som man är osäker på vad det kan vara. Man har spärrat av och ser till att folk inte är i närheten av platsen. Det har hittats vid en av entréerna och vi tar det säkra före det osäkra. Just nu vet vi inte vad det är för någonting. Vi säkerställer bara att vi har allt på plats, men sedan kommer de utländska militära försäljningarna att fortsätta när administrationen bedömer det som nödvändigt, säger Hung Cao.

Read more »