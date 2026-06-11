En analys av den moderna ytligheten i Vincenzo Latronicos roman Perfektion

En djupdykning i berättelsen om ett ungt par i Berlin som kämpar med identitet, konsumtion och den digitala bildens makt.

Vincenzo Latronico , född i Rom 1984, har med sin roman Perfektion skapat ett verk som är betydligt mer än bara en berättelse om två unga människor.

Det är en skarp och nästan kirurgisk analys av en hel tidsanda. Romanen, som nu har översatts till svenska för första gången, följer Anna och Tom, ett sydeuropeiskt par som under 2010-talet söker sig till Berlin. De flyttar dit för att undslippa de traditionella livsmönstren och det man anser vara föregående generationers stela manus.

Som frilansande digitala kreatörer kastar de sig in i stadens pulserande liv, där dagarna fylls av arbete på trendiga caféer med laptops, besök på den legendariska klubben Berghain och långa bruncher på smakfulla loppisar. Vid en första anblick framstår deras liv som en dröm av frihet och kreativitet, men under ytan döljer sig en djupare och mer problematisk verklighet.

Det centrala temat i boken är spänningen mellan det faktiska livet och den bild av livet som projiceras utåt, främst genom sociala medier som Instagram. Latronico beskriver hur parets intressen förvandlas till performativa handlingar. Det handlar inte längre om att faktiskt njuta av matlagning, utan om att intressera sig för fermentering och monsteror för att det passar in i den sociala kretsens estetik.

Smaragdgrön avokado och blåaktig grönkål blir symboler för en tillvaro där det visuella värdet väger tyngre än den faktiska upplevelsen. Denna besatthet av ytan sträcker sig till allt i deras liv, inklusive deras hem. När de hyr ut sin lägenhet via Airbnb under resor till hemlandet är bilderna perfekta, men i verkligheten är bostaden aldrig så fin som på fotografierna.

Även deras mänskliga relationer präglas av denna ytlighet; vänskaper är flyktiga och saknar djup, vilket tydliggörs när vänner flyttar från staden utan att ens informera om det. Romanen berör också tyngre samhällsfrågor som gentrifiering och prekariatets villkor. Anna och Tom är paradoxala figurer: de är både förövare och offer. Som gentrifierare bidrar de till att förvandla charmiga ödetomter till lyxiga lägenheter och ser kulturcenter ersättas av globala skomärken.

Samtidigt lever de i en ständig ekonomisk osäkerhet som frilansare, där de tvingas vara ständigt tillgängliga för att säkra sina inkomster. Ett av bokens mest gripande ögonblick är när de försöker engagera sig i flyktingkrisen 2015 efter bilderna av Alan Kurdi. Deras önskan om att göra något äkta krockar dock med deras egen begränsning.

Utan kunskaper i tyska blir de snarare en belastning än en hjälp på mottagningscentret, och deras försök att bidra genom grafisk design avfärdas eftersom någon annan redan har gjort jobbet. Det blir en smärtsam påminnelse om att deras förmåga till genuint engagemang är förlamad. Rent litterärt är Perfektion inspirerad av Georges Perecs verk Tingen, men där Perec fokuserade på materiell konsumtion under efterkrigstiden, fokuserar Latronico på den digitala konsumtionen.

Han använder en sval och registrerande stil som påminner om Lena Anderssons författarskap, vilket skapar en distans som gör kritiken ännu mer träffsäker. Boken är mörk trots alla beskrivningar av ljusslingor och plywoodinredning. Den skildrar en värld där glädjen har dränerats och där relationen mellan jaget och tillvaron har brutits. Det som inte kan fotograferas eller marknadsföras betraktas som ett misslyckande.

Repor i möbler eller en ful gata blir symboler för ett liv som inte lever upp till idealen. Genom att hålla upp denna kristallklara spegel visar Latronico hur det moderna livet under internet har förvandlat existensen till en ständig marknadsföringskampanj, där den egentliga människan hamnar i skuggan av sin egen digitala profil





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Vincenzo Latronico Berlin Hipsterkultur Bokrecension Digital Livsstil

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