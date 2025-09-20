En halv miljon arbetslösa: Tystnadens pris och vägen framåt

Analys av den höga arbetslösheten i Sverige, dess orsaker, konsekvenser och de politiska beslut som ligger bakom. Artikeln belyser de personliga erfarenheterna av arbetslöshet, den politiska strategin bakom att hålla arbetslösheten på en viss nivå, samt de sociala och ekonomiska konsekvenserna. Det ställs frågor om prioriteringar och efterlyses en öppen debatt kring ämnet.

En halv miljon svenskar står utan jobb. Det är en alarmerande siffra, motsvarande var elfte person i arbetsför ålder. En sådan stor grupp hade kunnat utgöra en betydande maktfaktor i politiken, om deras röster hördes. Men tystnaden är öronbedövande, konstaterar Erik Normark, arbetssökande och student. Han delar med sig av sina erfarenheter och perspektiv, och bryter tystnaden som länge präglat många i hans situation.

\För Erik Normark slog verkligheten till efter julledigheten, när han och ett trettiotal kollegor varslades om uppsägning. Även om det inte var personligt, lämnade det djupa sår. Det tog månader innan han vågade visa sig ”open for work” på Linkedin. Rädslan för att bli bortvald, stigmatiseringen av att vara arbetslös, var påtaglig. Han kände skam, sorg och oro, men möttes oftast av ytliga svar, men ingen förståelse. \Sverige står inför en av de högsta arbetslöshetsnivåerna i Europa, runt 8,7 procent av arbetskraften, motsvarande nästan 500 000 personer. Det är viktigt att betona att arbetslösa inte är lata eller dumma. De flesta av oss kommer någon gång i livet att stå utan arbete. Det borde vara hanterbart med fungerande stödsystem som a-kassa, arbetsmarknadsutbildningar och etableringsstöd. Problemet är att dessa system har urholkats och nedprioriterats till förmån för skattesänkningar och andra åtgärder som gynnar dem som redan har arbete. En tanke väcks om demonstrationer på gatorna, men vardagen med att försöka hantera den akuta situationen tar över. Det är synd, då frågorna om arbetslöshetens orsaker och konsekvenser sällan debatteras. \Arbetslöshetens existens är ofta ett medvetet politiskt verktyg. Politiken strävar efter en så kallad jämviktsarbetslöshet för att dämpa löneutvecklingen och inflationen. Politiker undviker dock ofta att öppet diskutera detta, trots att det är en etablerad ekonomisk teori, baserad på Milton Friedmans idéer. Jämviktsarbetslösheten, uppskattad till 6,9 procent, är en vägledande faktor för Riksbanken, politiker och arbetsmarknadens parter. Det blir därför märkligt när arbetsmarknadsministern samtidigt meddelar försämringar i a-kassan. Vilka är beredda att offras för prisstabiliteten, frågar skribenten, och efterlyser en diskussion kring detta, då en tyst konsensus råder bland partier, fackförbund och arbetsgivarorganisationer. \Konkurrensen om jobben är tuff. De arbetssökande granskas noggrant, där de unga och erfarna med bredd och spetskompetens har de bästa chanserna. Arbetsgivare motiverar ofta de många kraven i annonserna med att de inte klarar av volymen av ansökningar. Även om det kan förstås, att arbetslöshet kan behövas i en marknadsekonomi för att hålla lönerna nere, är det cyniskt att mörka detta. Många förlorar sina jobb på grund av lågkonjunkturen och inflationen, och får ta smällen. Skribenten efterlyser en rikligare kompensation för dem som hamnar i arbetskraftsreserven, som får lägre inkomst, sämre pension och sämre löneutveckling. Denna situation påverkar hela familjen, och forskning visar att psykisk ohälsa och suicid kan vara en följd. \Regeringar har länge prioriterat skattelättnader för dem som redan har arbete. Även om satsningar gjorts på arbetsmarknadsutbildningar och sommarjobb, är det otillräckligt. Denna typ av politik ökar polariseringen i samhället, vilket kan leda till ökad gängkriminalitet och främlingsfientlighet. Arbetslösheten kallas ibland för ”naturlig arbetslöshet”, men det är en teori och ingen naturlag. En del nationalekonomer menar att teorin är poänglös, då priserna tenderar att stabiliseras oavsett arbetslöshetsnivån. Om detta stämmer öppnas nya möjligheter för att fler kan komma i arbete





