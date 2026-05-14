En investering i framtiden: Nollskatt för att bryta ungdomsarbetslösheten

Centerpartiet och CUF föreslår en radikal nollskattemodell för personer under 20 år för att ta bort byråkratiska hinder och uppmuntra företag att anställa unga.

Det råder idag en kritisk situation på den svenska arbetsmarknaden när det kommer till våra unga. Att var fjärde ungdom står utan sysselsättning är inte bara en siffra i en statistik, utan det är ett tecken på ett systemfel som riskerar att stänga ute en hel generation från samhällets gemenskap.

När dörrarna till det första jobbet förblir stängda skapas ett utanförskap som är extremt svårt att bryta när man väl hamnat där. Det handlar om mer än bara ekonomisk trygghet; det handlar om identitet, självkänsla och tron på att man har en plats och en funktion i det gemensamma bygget av Sverige. Att starta vuxenlivet med enstaka timmar eller total arbetslöshet skapar en negativ spiral där brist på erfarenhet gör det ännu svårare att attrahera framtida arbetsgivare.

Det nuvarande skattesystemet fungerar i praktiken som en byråkratisk bromskloss snarare än ett stöd. För en ung människa som vill ta initiativ till att arbeta extra under loven eller efter skolan möts man av ett regelverk som är så komplext att det nästan blir avskräckande. Med en skattefri gräns som för 2026 ligger på drygt 25 000 kronor når en person som arbetar heltid under ett sommarlov snabbt taket.

Detta leder till en kedja av krångliga administrativa processer, såsom jämkning och svårförståeliga lönespecifikationer, vilket ofta resulterar i kvarskatt året efter. För många unga blir den rationella slutsatsen att det inte lönar sig att ta extra arbetspass. När staten tar en betydande del av den sista intjänade kronan ges signalen att flit och arbetsvilja inte belönas, vilket är en förödande första läxa i arbetslivets grunder. Problematiken förvärras av den ryckighet som präglat politiken kring arbetsgivaravgifter.

Tidöregeringens beslut att ta bort tidigare sänkningar av dessa avgifter innebar att kostnaden för att anställa en 17-åring plötsligt ökade med över 20 procentenheter. Detta skapade en osäkerhet hos företagsledare och småföretagare som behöver förutsägbarhet för att våga investera i personal. De tillfälliga lösningar som regeringen nu försöker implementera är i praktiken bara plåster på ett djupt sår och framstår som otillräckliga försök att dölja tidigare misslyckanden.

Företag kan inte bygga sin personalstrategi på tillfälliga subventioner som kan försvinna med nästa budgetproposition; de behöver en stabil och långsiktig struktur som gör det attraktivt att satsa på ungdomar. Lösningen på denna kris är att införa en nollskattemodell för alla under 20 år. Denna modell är radikalt enkel och effektiv i sin utformning: ungdomar ska helt slippa betala inkomstskatt på sin lön, samtidigt som företagen befrias från den kostsamma anställningsskatten för denna grupp.

Genom att radera ut det administrativa krånglet med jämkningar och skatteberäkningar försvinner alla trösklar. Det blir glasklart för både den unge arbetstagaren och den potentiella arbetsgivaren att arbete alltid lönar sig. Detta stärker arbetslinjen där den behövs som allra mest och förvandlar skattelagstiftningen från ett hinder till en katalysator för tillväxt och inkludering. Att sänka skatterna för unga är i själva verket en av de viktigaste investeringarna Sverige kan göra i sin egen framtid.

När kostnaderna och riskerna förknippas med ett lägre värde vågar fler företag ge en ung person chansen att visa vad hen går för. Denna första rad på ett CV är ofta helt avgörande för hela den fortsatta karriären. Genom att komma in tidigt lär sig ungdomar att ta ansvar, passa tider och förstå värdet av eget arbete. Det handlar om att bygga en brygga mellan skolan och arbetslivet som inte är blockerad av byråkrati.

Vi står inför ett val mellan att fortsätta med en politik som cementerar utanförskap eller att välja en väg som frigör potential och ger nästa generation de verktyg de behöver för att lyckas i livet





ABDebatt / 🏆 2. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ungdomsarbetslöshet Skattepolitik Nollskatt Arbetsmarknad Centerpartiet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lite mer heder och mindre sabotage, tack!Jag vill tacka både Anders Karlsson, Centerpartiet, och Ida Wernered, Liberalerna, för att de skriver om något som…

Read more »

Lär sig liberaler och sossar något alls när Macron lämnar i full panik?Dagens Nyheters ledarsida, Centerpartiet och Socialdemokraterna har en sak gemensamt.

Read more »

Halmstads kommun stoppar företagare som vill etablera verksamhet i området vid NissanDet är djupt problematiskt att Halmstads kommun stoppar företagare som vill etablera verksamhet i området vid Nissan. För Centerpartiet är det självklart att kommunen ska uppmuntra initiativ som skapar liv, rörelse och attraktivitet i stadskärnan. En restaurang vid Nissan skulle bidra till fler människor i rörelse, ökad trygghet och ett mer levande centrum. Kommunen ska vara en partner till företagen och underlätta etableringar, skapa flexibilitet och hitta lösningar – särskilt när initiativen bidrar till ett mer levande Halmstad.

Read more »