En kraftfull debutroman om våld, sjukdom och identitet

Jegana Dzjabbarovas självbiografiska debutroman skildrar en ung kvinnas kamp med en neurologisk sjukdom, rasism, patriarkat och familjevåld. En gripande och nödvändig berättelse om att finna frihet i förtryckets skugga.

Jegana Dzjabbarova s debutroman är en kraftfull och nödvändig skildring av vår tids komplexa våldsstrukturer, präglade av både rasism och patriarkat. Boken, som är starkt självbiografi sk, tar läsaren med på en resa in i en värld där kulturella förväntningar, familjehemligheter och en plötslig, förlamande sjukdom kolliderar.

Romanens kärna utgörs av berättelsen om hur jaget, Dzjabbarova själv, drabbas av en neurologisk sjukdom som drastiskt förändrar hennes liv. En morgon upplever hon att världen saktar ner, och snart följer smärtsamma muskelkramper och en diagnos som leder till implantation av ett elektroniskt hjälpmedel i hjärnan. Detta hjälpmedel ger henne möjligheten att manövrera sin egen kropp via en fjärrkontroll, en situation som skapar en djupgående alienation och ett avstånd mellan kropp och medvetande.

Paradoxalt nog blir sjukdomen, trots sin förödande inverkan, också en form av befrielse. Den erbjuder en tillflyktsort från det dubbla förtryck som jaget ständigt navigerar i – dels det strikta och kontrollerande livet inom den azerbajdzjanska diasporan i Ryssland, som Dzjabbarova beskriver som en konstant övervakning där varje handling granskas, dels de djupt rotade hedersrelaterade våldsstrukturer som präglar hennes egen familj.

Dzjabbarova skildrar med skoningslös ärlighet den kvävande atmosfär som råder inom diasporan, där social kontroll och traditionella könsroller är starkt förankrade. Hon målar upp en bild av en värld där privatlivet är obefintligt och där varje individ ständigt befinner sig under andras granskning. Denna övervakning förstärks av en känsla av isolering och utanförskap, vilket skapar en grogrund för psykisk ohälsa och förtryck. Men det är i skildringen av familjevåldet som romanen når sin mest smärtsamma och gripande punkt.

Dzjabbarova återger en fruktansvärd scen där hon och hennes syster bevittnar hur deras pappa misshandlar deras mamma med en skärbräda, tills träet spricker under våldets kraft. Denna scen är inte bara en skildring av fysiskt våld, utan också en symbol för den psykiska terror och den maktobalans som präglar relationen mellan föräldrarna. Det som gör scenen ännu mer chockerande är den efterföljande händelsen, där pappan försöker köpa döttrarnas tystnad med sötsaker – choklad, ananas, gelégodis och tuggummi.

Denna cyniska handling illustrerar hur våldet normaliseras och hur barnen lär sig att tystnaden är ett sätt att överleva. Lärdomen, som implikeras starkt, är att aldrig göra pappa arg, en insikt som präglar jagets barndom och fortsätter att påverka henne även i vuxen ålder. Romanen är inte utan sina brister. Stilistiskt upplevs den ibland som ojämn, vilket kan skapa ett visst avstånd mellan läsaren och berättelsen.

Dzjabbarovas prosa är ofta fragmentarisk och associativ, vilket kan vara både engagerande och förvirrande. Ibland känns det som att hon hoppar mellan olika tankar och minnen utan en tydlig röd tråd, vilket kan göra det svårt att följa berättelsens utveckling. Trots dessa stilistiska utmaningar är romanens innehåll så starkt och viktigt att det överväger eventuella brister.

Dzjabbarova lyckas med att skapa en komplex och mångfacetterad karaktär som kämpar med att definiera sin egen identitet i en värld som ständigt försöker begränsa henne. Hennes berättelse är inte bara en personlig skildring av sjukdom och trauma, utan också en universell berättelse om förtryck, motstånd och sökandet efter frihet. Romanen väcker viktiga frågor om rasism, patriarkat, familjevåld och den mänskliga förmågan att överleva och finna mening även i de mörkaste stunderna.

Den är en utmaning till läsaren att konfrontera obehagliga sanningar och att reflektera över sin egen roll i att upprätthålla eller motverka våldsstrukturer. Dzjabbarovas debut är ett angeläget och nödvändigt bidrag till den samtida litteraturen, en bok som kommer att stanna kvar hos läsaren långt efter att den sista sidan är läst





