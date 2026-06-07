En omfattande reflektion över poesi, geografi och mänsklig tillvaro

En utförlig recension av Henrikssons bok som utforskar förhållandet mellan poesi och geografi, med tematiska kopplingar till Öland, djur, existentiella frågor och tidens gång.

Sällan har jag känt mig så halt och halvbildad som under läsningen av denna gedigna, välskrivna och spännande " Poesi och geografi i människans tid". Om än jag för länge sedan skrivit om just tid, hittade jag helt nyss: "Själva medvetenheten om att tiden går sin obönhörliga gång får ögonblicken att framstå som oersättliga bitar av liv som måste gripas och brukas innan de försvinner.

" O ja! Poesi - den sistnämndes täta relation till Rydstedt och Sjögren samt Öland kände jag föga till. Det är stört omöjligt att i en kort recension sammanfatta Henriksons bok. Den liksom glidflyger fram med fåglarna över kalkstenen, Östersjön och växterna.

Liksom djuren som vi lever på och med, som vi slaktar och äter. Att slå ihjäl en gris, en katt, en höna eller rentav en "världshöna". Eller till och med "världsägg". Regnbågen.

Omöjligheten i att tro på Gud. Men att ändå använda densamme och - för mig är det särskilt rörande att läsa om den öländska byn Ormöga. Den har haft olika slags betydelser för såväl min mormor, min mamma som de nämnda Rydstedt, Sjögren och Sonnevi. Sent ska jag glömma när, som har gjort ett par filmer om henne.

Kan fiskas fram via Litteraturbanken. Och dennes brottningar med tillvaron. Sonnevi skriver "Jag ville inte ha / någon makt / Jag hade inte kraften att tillräckligt / avstå makt, i några former".

"Vi äger inte / våra önskningar, vi ägs av dem. " Så mycken skönhet och förvåning finns det här. Medkänslan med djuren, alltet. Därtill solregn, det vackraste av väder.

Liksom lysmaskar - som jag själv bara har sett just på Öland. Att inte tala om alla de arter som trion har skrivit så vackert om.

"Gråt inte, lilla hästen min. / Det skall bli bra. / Det skall bli bra, / när vi kommer till de lugna lunder.

" Jag tänker på min döda andalusiska häst på ön och trängtar ännu mer. Artrosen tog honom, hältan. Jag tittar på en av Alegres grimmor på väggen just nu. Får ej slängas i den lägenhet som nu måste utrymmas





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Poesi Geografi Öland Henriksson Rydstedt Sjögren Sonnevi Djur Tid Medkänsla

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