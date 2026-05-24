En person sköt ihjäl vid konfrontation med säkerhetspersonal utanför Vita huset i Washington DC

En person har skjutits ihjäl vid en konfrontation med säkerhetspersonal utanför Vita huset i Washington DC under lördagskvällen, lokal tid. Elden besvarades och den misstänkte gärningspersonen avled senare på sjukhus av sina skador. Även en person som befann sig i närheten skadades vid skottväxlingen.

En person har skjutits ihjäl vid en konfrontation med säkerhetspersonal utanför Vita huset i Washington DC under lördagskvällen, lokal tid. Strax efter midnatt, svensk tid, evakuerades gräsmattan kring Vita huset efter det att säkerhetspersonal hört ljud från en misstänkt skottlossning i närheten.

En man tog fram ett vapen ur en väska och öppnade eld mot myndighetens personal i närheten av en gatukorsning strax utanför Vita huset. Elden besvarades och den misstänkte gärningspersonen avled senare på sjukhus av sina skador. Även en person som befann sig i närheten skadades vid skottväxlingen. Den inblandade Secret service-personalen uppges däremot vara oskadd.

Vittnen uppger för flera amerikanska medier att en mängd skott hördes i samband med händelsen. En poliskälla till CBS bedömer att 15 till 30 skott avlossats. Reportrar som befann sig vid Vita huset uppmanades att rusa in i presscentret, lägga sig ned och söka skydd. Kort därefter genomfördes en tillfällig nedstängning av området.

President Donald Trump befann sig i Vita huset när skottlossningen pågick, men ska inte ha påverkats, enligt Secret services talesperson





