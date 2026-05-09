Björn Persson på Eons pressjour berättar att en råtta orsakat det omfattande strömavbrottet i Vinslöv.

En råtta släckte ljuset för runt 3 500 hushåll i Vinslöv på lördagsmorgonen. Först vid lunchtid fick de drabbade strömmen tillbaka. Först fick en bäver skulden för det omfattande strömavbrottet i Vinslöv , men sedan visade det sig vara en råtta som tagit sig in i en transformatorstation, berättar Björn Persson på Eons pressjour.

Andra djur som kan ställa till det är fåglar som flyger in i elledningar. Eller då bävrar – som det först stod på avbrottskartan. – Det är sånt som vi får leva med. Vi har väldigt mycket ledningar på landsbygden och där har vi luftledningar som gör oss extra utsatta, inte minst från bävern





