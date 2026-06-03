Conny Hansen och Jan-Åke Hansson skriver en replik där de menar att missförstånden kring hur en bostadsstiftelse fungerar tycks bestå. De menar att en stiftelse inte kan bygga billigare än ett bostadsbolag och att det är viktigt att vara saklig när det gäller organisationsformer.

En stiftelse bygger inte billigare än ett bostadsbolag, de möter samma entreprenörer, samma materialkostnader och samma regelverk. Det skriver Conny Hansen (M) och Jan-Åke Hansson (M) i en replik.

Missförstånden kring hur en bostadsstiftelse fungerar tycks tyvärr bestå. I återkommande insändare, nu senast av Liberalerna i Halmstad, lyfts stiftelseformen fram som en lösning på bostadsmarknadens problem, men få påståenden är mer missvisande än detta. En stiftelse har, precis som ett aktiebolag, ett tydligt uppdrag att utföra. Skillnaden ligger inte i vad som görs, utan i hur uppdraget formuleras och styrs, genom ett stiftelseförordnande i stället för ägardirektiv.

I praktiken innebär det att verksamheten, oavsett form behöver bära sina egna kostnader och agera inom samma ekonomiska och marknadsmässiga ramar. Skillnaden är att en stiftelse inte kan dela ut vinst. Överskott stannar i verksamheten. Men det är viktigt att vara saklig: det finns inget som tvingar ett aktiebolag att göra utdelningar.

Att hävda att detta i sig skulle skapa lägre hyror är därför en förenkling. Det avgörande är nämligen att byggkostnaderna inte påverkas av organisationsform. En stiftelse bygger inte billigare än ett bostadsbolag, de möter samma entreprenörer, samma materialkostnader och samma regelverk. Således, om det inte går att bygga billigare, blir det också svårt att sätta lägre hyror.

Vill man åstadkomma varaktigt lägre hyror krävs i praktiken något annat, någon form av finansiering eller subvention som täcker skillnaden mellan kostnader och intäkter. Om förslaget i grunden handlar om att kollektivt subventionera hyror bör det sägas tydligt, så att diskussionen kan föras på rätt grunder. Ett bundet ändamål är svårt att ändra och kan ge en långsiktighet som inte påverkas av kortsiktiga beslut eller ägarintressen. Men det förändrar inte de ekonomiska realiteterna.

Bostadsuthyrning är i grunden en skattepliktig och marknadsberoende verksamhet, oavsett juridisk form. Som företrädare för allmännyttan kan vi också konstatera att det redan i dag finns bostadsaktörer som verkar i stiftelseform. Erfarenheten därifrån är tydlig, utmaningarna är i stort sett desamma, ibland större då regelverket är mer komplext och administrationen mer omfattande. Söka enkla lösningar i organisationsformer borde vi fokusera på det som faktiskt gör skillnad, att skapa rätt förutsättningar för bostadsbyggande.

I Halmstad har vi redan ett verktyg i vårt allmännyttiga bostadsbolag. Låt oss använda det fullt ut och ge Halmstads Fastighets AB de långsiktiga villkor som krävs för att bygga de bostäder som kommunen så väl behöver





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Stiftelse Bostadsbolag Byggkostnader Hyror Finansiering

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