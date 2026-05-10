En svensk musikvideo har väckt stor uppmärksamhet på internet, med en hänsynslös mobbare i dystopisk brittisk skolmiljö. Samtidigt rasar rektorn på skolan där videon spelades in, och våldsinslagen har fått kritik. Punk, stök och musikvideon som format är tillbaka. En hobbyhax säljer trollformler för att skada exet, och en lila rotfruktshajp har blivit trendigt i Kalifornien. En koreansk popup serverar en isig dessert med smak av den nötiga roten.

En svensk musikvideo som väcker internet, häxor som säljer onlineförbannelser och en lila rotfruktshajp. Den franske stjärnregissören Romain Gavras har tidigare gjort musikvideor till både Kanye West och M.I.

A. Men när han och dj:n Surkin, tillsammans med rapundret Yung Lean, under namnet Gener8ion släppte dubbelvideon till låtarna "Storm 1" och "Storm 2" i slutet av april, slog den ner som en bomb. I musikvideon spelar den svenska rapparen en hänsynslös mobbare i dystopisk brittisk skolmiljö. Den sociala dynamiken påminner mer om "Flugornas herre" än "Harry Potter".

Grabbgänget han tillhör slår sönder både klassrum och varandra, röker suspekta mineraler från 6G-master i crackpipa, dansar i extas – och alla älskar det. Eller ja, nästan. Den storslaget vackra videon har hyllats av en enig kritikerkår, som kallat videon för "Samtidigt rasar rektorn på skolan där videon spelats in, och våldsinslagen har fått kritik. Punken, stöket, och musikvideon som format är tillbaka.

Plattformen Etsy är för de flesta känd som ett slags Blocket för småskaligt producerade prylar, där man kan handla allt från hemmavirkade glittriga torgvantar till skevt drejade blomkrukor formade som flugsvampar. Men sajten har också blivit ett modernt Blåkulla. För en liten peng kan en hobbyhäxa kasta en trollformel åt dig i jakt på kärlek, pengar – eller för att förhäxa det där skräpiga exet som krossat ditt hjärta. på de magiska tjänsterna.

Men när NBA-stjärnan Klay Thompson nyligen anklagades för att ha varit otrogen mot sin fästmö, rapstjärnan Megan Thee Stallion, lade musikerns fans upp videoklipp där de beställde trollformler som skulle skada basketspelaren. I höstas hamnade också nöjessajten Jezebel i blåsväder, Lila ube-pannkakor serveras på ett kafé i trendkänsliga Kalifornien. Kanske är det bara en tidsfråga innan vi får se ube-bullar, ube-ostkaka och ube-jordgubbstårta i Sverige. Den lila sötpotatisen beskrivs ofta som vaniljig i smaken.

Gräsig matcha, släng dig i väggen! Det finns en ny smaksheriff i stan. Den lila sötpotatisen ube, som tidigare främst använts i det filippinska köket, finns plötsligt i var och varannan efterrätt och sötsliskig dryck på sociala medier. serveras just ube i latten. Dillen på lila mat har också inneburit att den lilaspräckliga rotfrukten taro har ökat raketartat i popularitet.

På den koreanska popupen Bingsol vid Caroli serveras den en isig dessert med smak av den nötiga roten. Men allt är inte bara guld och gröna skogar: den plötsliga globala efterfrågan på det lila guldet har fått filippinska lantbrukare att slå larm om akut ubebrist





