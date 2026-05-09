En tidigare Edmonton Oilers-back lämnar tillbaka minnesrubriker

Oscar Klefbom, den före detta backen med Färjestad och Edmonton Oilers, delar med sig av sin karriär i SVT:s Euro Hockey Tour. Han berättar om sina känslor efter sin sportkarriär och ber sina föregångare att vara säkra på vad de kan och agera konstruktivt.

Men med de tyngsta åren bakom sig kan nu Oscar Klefbom, 32, se tillbaka på sin karriär med varma känslor.

"Jag är stolt och glad över vad jag åstadkom och fick vara med om", säger den förra Edmonton Oilers-backen i SVT:s Euro Hockey Tour-sändning. Oscar Klefbom skadade axeln redan när han spelade med Färjestad innan det bar av till NHL och Edmonton Oilers, där det blev 378 matcher. Men skadan läkte aldrig och under alla år i Nordamerika kämpade backen mot smärtorna, som till slut blev för stora för att spela igenom med risk för resten av livet.

Han spelade sin sista match sommaren 2020, då Edmonton åkte ut mot Chicago Blackhawks i slutspelet som senarelagts på grund av covid-19.

"Jag är inte så bitter längre utan stolt och glad över vad jag fick vara med om", säger Klefbom, som satt som gästexpert i SVT:s Euro Hockey Tour-sändning under lördagen. Han fick stort förtroende som en av Edmontons ledande backar men behövde sluta precis när laget tog ordentlig fart med superstjärnorna Connor McDavid och Leon Draisaitl i spetsen.

Edmonton nådde två raka finaler 2024 och 2025 (båda förluster mot Florida Panthers) samtidigt som en hockeypensionerad Klefbom befann sig hemma i Sverige.

"Självklart har det varit jättetufft. Och speciellt när man ser Edmonton gå till final och man känner att jag kanske hade kunnat hjälpa till och vinna Stanley Cup till och med", säger Klefbom.

"Det är lätt att sitta och låta bitter, men jag är ändå väldigt nöjd och tacksam och stolt över vad jag åstadkom där borta", tillägger han och avslutar med en uppmaning till alla hockeyspelare: "Var bara säkra på vad du kan, och försök att agera konstruktivt. För det är upp till alla av oss hockeyspelare att visa goda exempel och föra disciplin, respekt och laganda", säger han.

Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet





