En ung chefredaktörrevolution: Rolf Alsing och hans snabba karriär

Denna korta biografi berättar historien om Rolf Alsing, en ung chefredaktör som i början på 70-talet förde om tidningsbranschen i Karlstad. Hans karriär var snabb och händelserik, där han arbetade för flera tidningar, inklusive S-tidningen Nya Norrland, Aftonbladet och Västra Götalands-Tidningen. Hans sätt att arbeta som chefredaktör skedde med vågade ämnesval, som uppmärksammades i sin tid av media.

En mycket ung man väckte förundran i den svenska tidningsbranschen i brytningen mellan 60-tal och 70-tal. Han hette Rolf Alsing och hade vuxit upp i stadsdelen Norrstrand i Karlstad, där han sedan studerat och tagit en fil kand med en blandad kompott av ryska, statskunskap och litteraturhistoria.

Hans akademiska meriter spelade mindre roll jämfört med hans chefredaktörsroll i studentkårens tidning Klaraborgaren och som redaktör för SSU:s tidning Frihet. Hans vågade ämnesval gjorde honom snabbt känd, speciellt när förstasidan pryddes av tre älskande par, varav två homosexuella. { extendash} Rolvs Alsings karriär steg snabbt och han lämnade efter bara några år jobben som informationsombudsman i Byggnadsarbetareförbundet och chefredaktör till Nya Norrland i Härnösand för att senare bli chefredaktör på Aftonbladet, den socialdemokratiska pressens flaggskepp.

Hans sista uppdrag blev att arbeta som sakkunnig hos finansminister Pär Nuder i regeringen Persson





