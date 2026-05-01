Energikrisen fördjupas – miljardären varnar och aktiemarknaden visar tecken på återhämtning

Oljetrejdern Torbjörn Törnqvist varnar för en allvarligare energikris än 2022, medan Magle Group lyckas med sin företrädesemission. Afv:s analysredaktion granskar bland annat Nelly och Vitec, och Stockholmsbörsen stänger på plus efter en volatil dag.

Ifrågasätts användarvillkor gäller för alla kommentarer. Dagens energikris är betydligt mer allvarlig än den som uppstod 2022, enligt oljetrejdern och miljardären Torbjörn Törnqvist. Han uttrycker oro över att Iran och andra faktorer kan förvärra situationen ytterligare. År 2022 föreslog en S-utredning att hundratals miljarder kronor skulle satsas på gröna investeringar via Riksgälden och Exportkreditnämnden.

Dessutom rekommenderades större frihet för AP-fonderna, vilket skulle kunna påverka den svenska ekonomin på sikt. Magle Groups företrädesemission av aktier tecknades till 76,7%, och med garantiåtaganden blev teckningsgraden 85,3%. Bolaget får in 34 miljoner kronor före kostnader, vilket är ett positivt resultat enligt Emissionsguiden. Under veckan har Afv:s analysredaktion bland annat granskat Nelly, Cint och Vitec.

Analytikerna ser en attraktiv värdering i programvarubolaget, och rekommenderar läsare att läsa deras analys. Stockholmsbörsen inledde torsdagen med en nedgång, men vände uppåt och stängde på plus på den avkortade handelsdagen till följd av valborgsmässoafton





Energikris Torbjörn Törnqvist Magle Group Stockholmsbörsen Aktieanalys

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EU-energikrisen förvärras – Sverige lyfts fram som föredömeEU:s import av fossila bränslen har ökat kraftigt sedan Irankriget bröt ut. Samtidigt lyfts Sveriges energimix fram som ett exempel på hur man kan mildra effekterna av stigande priser. Dessutom rapporteras om Armand Duplantis flytt, Fifa:s höjda ersättningar till VM-deltagare, polisens operation mot beställningsbrott, Swedbanks nedskärningar och brandrisker inför valborg.

Read more »

– De kan få enklare statsstöd under krisenEU-kommissionen lättar på sina statsstödsregler under energikrisen. Bönder, fiskare, transporter och energikrävande industri ska snabbare…

Read more »

Regeringens nya vapen mot energikrisen – ”Kan faktiskt förvärra”Sverige har ansökt om unikt skatteundantag • Kritiken: ”De subventionerar fossilindustrin.”

Read more »

SAS varnar för bristproblem med hållbart bränsle – Senaste nytt om den globala energikrisen och oljanVärlden står inför det största hotet mot global energi någonsin, varnar IEA . Vad händer när blockaden i Hormuzsundet lamslår världens oljetransporter? Hur påverkas priset på bensin i Sverige? Och blir det ransonering? Följ SVT:s liverapport med det senaste.

Read more »

Flyganalytikern: Ta risk för bränslebrist på allvar – Senaste nytt om den globala energikrisen och oljanVärlden står inför det största hotet mot global energi någonsin, varnar IEA . Vad händer när blockaden i Hormuzsundet lamslår världens oljetransporter? Hur påverkas priset på bensin i Sverige? Och blir det ransonering? Följ SVT:s liverapport med det senaste.

Read more »

– Senaste nytt om den globala energikrisen och oljanVärlden står inför det största hotet mot global energi någonsin, varnar IEA . Vad händer när blockaden i Hormuzsundet lamslår världens oljetransporter? Hur påverkas priset på bensin i Sverige? Och blir det ransonering? Följ SVT:s liverapport med det senaste.

Read more »