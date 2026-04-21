Energikrisen hotar ransoneringar – diesel och bensin kan bli bristvaror

Den pågående konflikten kring Hormuzsundet skapar en allvarlig transportkris för olja och gas. Experter varnar för kommande ransoneringar av diesel och bensin när leveranserna sviktar och priserna stiger till historiska nivåer.

Den eskalerande konflikten kring Hormuzsundet skapar djupa orosmoln för den globala energiförsörjningen, där råvaruanalytiker nu varnar för att omfattande ransoneringar av både bensin och diesel kan bli en nödvändighet inom en snar framtid. Trots tillfälliga diplomatiska ljuspunkter förblir situationen extremt instabil; iranska besked om att öppna sundet följs ofta av omedelbara stängningar, vilket lamslår leveranskedjorna.

Christian Kopfer, råvaruanalytiker vid Arctic Securities, pekar på ett akut underskott i oljeproduktionen på cirka 12–13 miljoner fat per dag. Även om lagerhållning har dämpat de omedelbara effekterna för gemene man, syns krisens fotspår tydligt inom flygindustrin, där inställda flighter blivit verklighet till följd av att jetbränslet är hårt kopplat till raffinaderier i Mellanöstern. Samma utmaningar präglar nu kemi- och plastindustrin, där produktionsnivåerna redan tvingats ned. Enligt Kopfers analys står vi inför en tudelad kris där dieselbrist är nästa kritiska fas, potentiellt redan i maj. Eftersom diesel är en livsnerv för tung transport, sjöfart och jordbruk, bedöms ransoneringar här vara oundvikliga, där samhällsviktiga funktioner kommer att prioriteras framför privat bruk. Den sista fasen, som väntas infalla i juni, berör bensin för privatbilister. Med priser vid pump som riskerar att nå 30 kronor litern, förutspår Kopfer en kombination av frivillig konsumtionsminskning och statligt påtvingade restriktioner. Historisk data visar dock att efterfrågan på olja är svår att rubba snabbt, då produkten i hög grad ses som en nödvändighet snarare än en lyxvara, även om de höga priserna nu tvingar fram en beteendeförändring. Professor Per Högselius vid KTH understryker att det primärt handlar om en logistisk transportkris snarare än en total fysisk brist på råvaran. Han lyfter även fram den förödande effekten på naturgasförsörjningen, då betydande infrastruktur i Gulfstaterna skadats. Eftersom cirka 20 procent av den globala gas- och oljeproduktionen har sitt ursprung i detta område, spiller prischockerna snabbt över på elmarknaden, vilket drabbar europeiska hushåll hårt. Denna komplexa situation ställer politiska ledare inför svåra vägval under ett valår, där risken för social oro och alienering av väljare är stor. Fattigare nationer drabbas oproportionerligt hårt då de saknar ekonomisk motståndskraft mot de skenande priserna. Samtidigt ser Högselius en potentiell möjlighet i krisen; genom att öka medvetenheten om energiberoende kan den gröna omställningen få ett bredare folkligt stöd. Frågan om solidaritet, både mellan länder och olika samhällsgrupper, blir därför central för att kunna hantera både den akuta försörjningskrisen och den långsiktiga klimatomställningen





DagensArena / 🏆 28. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Energikris Oljepris Hormuzsundet Ransonering Transportsektorn

United States Latest News, United States Headlines

Ekonomen: Risk för bakslag på börsen efter beskedet om HormuzsundetMarknaderna kommer sannolikt att backa när de öppnar på måndag. Efter positiva signaler om vapenvila i Hormuz dröjde det inte länge innan ny beskjutning.

Read more »

Konflikten eskalerar: Iran svarar på attacker, Hormuzsundet stängsSpänningarna i Mellanöstern ökar dramatiskt efter rapporter om att USA och Israel attackerat Iran och dödat landets högste ledare. Teheran svarar med motattacker och stänger nu strategiskt viktiga Hormuzsundet, vilket får globala ekonomiska konsekvenser. Samtidigt fortsätter den humanitära krisen i Libanon, där Sverige skickar stödpaket medan gränsområden drabbas av förstörelse.

Read more »

Stena Bulks vd Erik Glanell om HormuzsundetOro och osäkerhet för besättningarna i Persiska viken och Hormuzsundet.

Read more »

Hormuzsundet fortsatt stängt – förhandlingar med Iran osäkraIran fortsätter att hålla Hormuzsundet stängt för sjöfartstrafik, vilket påverkar en femtedel av världens oljeleveranser. Detta sker i protest mot USA:s blockad av iranska fartyg. Osäkerhet råder kring ett planerat fredsmöte med USA i Pakistan, där Iran hotar att utebli om blockaden kvarstår.

Read more »

Iran drar sig ur fredssamtal med USA – Hormuzsundet förblir stängtIran kommer inte att delta i de planerade fredssamtalen med USA i Islamabad på grund av att USA upprätthåller en blockad av iranska fartyg. Samtidigt förblir Hormuzsundet stängt, vilket påverkar världshandeln av olja. USA:s presidentkandidater ger motstridiga besked om sin delegation.

Read more »

– Krisen i Mellanöstern – USA:s militär: Evakuera maskinrummet omedelbartDen amerikanska militären har lagt ut en video från insatsen mot det Iranflaggade fartyget i Hormuzsundet.

Read more »