Energiläget i Sverige: Regeringen lugnar – experter varnar för flygbränslebrist

Regeringen försäkrar om trygg energiförsörjning trots Mellanöstern-krisen, men råvaruanalytiker varnar för att bensin- och dieseltillgången kan vara hotad. Energimyndigheten ser låg risk för ransonering av bensin och diesel, men varnar för potentiell brist på flygbränsle.

Regeringens försäkringar om att tillgången på bensin och diesel inte är hotad och att svenskarna därför kan fortsätta köra som vanligt ifrågasätts av råvaruanalytikern Christian Kopfer på Arctic Capital, som anser att dessa slutsatser är ohållbara.

Han pekar på den osäkra globala situationen och dess potentiella påverkan på energiförsörjningen. Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, har en mer positiv syn och menar att regeringens tydliga kommunikation och presenterade åtgärdstrappa för hantering av energikrisen är ett steg i rätt riktning. Han betonar att den pågående krisen i Mellanöstern utgör ett betydligt större hot mot den svenska ekonomin än en eventuell inställning av flygresor på grund av brist på flygbränsle.

Energiminister Ebba Busch (KD) uppmanar allmänheten att vara förberedda på eventuella förseningar och inställda hemresor genom att ha marginal i sina bokningar. Energimyndigheten, under ledning av generaldirektör Caroline Asserup, försäkrar att tillgången på bensin och diesel inte är hotad, varken på kort eller lång sikt. Sverige och Norden har en robust raffinaderikapacitet som primärt använder Nordsjöolja. Även om det för närvarande råder konkurrens om denna olja, vilket driver upp priserna, påverkar det inte tillförseln i sig.

Risken för ransonering av bensin och diesel bedöms som låg. Situationen kring flygbränsle är dock mer komplex. I ett extremt scenario, på sikt, kan ransonering av flygbränsle bli nödvändig, men detta ligger fortfarande långt fram i tiden och är inte en omedelbar oro. Energiminister Ebba Busch varnar för potentiell brist på flygbränsle, en varning som baseras på en bedömning från Energimyndigheten.

Regeringen har en beredskapsplan med tre steg: först en tidig varning och frivilliga åtgärder för att minska bränsleförbrukningen, sedan höjd beredskap med tvingande åtgärder, och slutligen, som en sista utväg, ransonering när krisen är ett faktum. Trots konflikten i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet, som har bidragit till en olje- och gaskris, bedömer statsminister Ulf Kristersson (M) att Sveriges energiförsörjning är trygg i nuläget.

Han understryker att den globala påverkan är störst i Asien, mindre i Europa och betydligt mindre i Sverige. Detta beror på att Sverige till stor del producerar sin el från icke-fossila källor som vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Den främsta effekten i Sverige är ökade transportkostnader till följd av stigande olje- och gaspriser. Statsminister Kristersson, energiminister Busch och Energimyndighetens generaldirektör Asserup höll en pressträff för att informera om Sveriges energiförsörjning i ljuset av den eskalerande situationen i Mellanöstern.

Det är viktigt att notera att SVT:s nyhetsrapportering strävar efter saklighet och opartiskhet, och att informationen som publiceras ska vara sann och relevant. I akuta situationer, där alla fakta ännu inte är bekräftade, kommer man att tydligt ange vad som är känt och vad som fortfarande är osäkert





