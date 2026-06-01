Energilagring blir avgörande för Sveriges elektrifiering

Ny undersökning från Eltel visar att oförutsägbarhet på energimarknaden är ett av de största hindren för elektrifieringen. Energilagring kan skapa förutsägbarhet och minska risker, och spelar därför en nyckelroll för att kunna fortsätta investera i förnybar energi och e-mobilitet.

Behovet av energilagring växer snabbt i takt med att elektrifieringen accelererar. Samtidigt bromsas investeringar av en allt mer oförutsägbar marknad. En undersökning från Eltel visar att just oförutsägbarheten har blivit ett av de största hoten mot Sveriges elektrifiering.

Det är inte tekniken som sätter stopp längre, utan osäkerheten i kalkylen. När marknaden svänger kraftigt blir det svårt att räkna hem investeringar, säger Patrik Grantås, Business Unit Manager Central Delivery på Eltel. Undersökningen pekar på att begränsad tillgång till finansiering och osäker lönsamhet är de främsta hindren för att implementera ny teknik. Problemet är att en investering som ser lönsam ut på ritbordet snabbt kan bli en förlustaffär när den möter verkligheten, exempelvis vid kraftigt fluktuerande elpriser.

En lösning som ska bära sig över tid måste kunna hantera den här typen av variationer. Annars riskerar affären att falla, säger han. Här får energilagring en central roll. I stället för att försöka lagra stora mängder el över längre tid används batterier främst för att skapa balans i systemet, exempelvis genom att kapa effekttoppar eller optimera användningen av producerad energi.

Inom e-mobilitet handlar det mycket om att kunna leverera hög effekt under kort tid, till exempel vid laddning av tunga fordon. Batteriet gör det möjligt utan att överbelasta nätet, säger Patrik Grantås. Samma logik gäller för solparker, där energilagring i allt högre grad byggs in från start. I dag kopplas batterilösningar till majoriteten av nya anläggningar, just för att stärka affärsmodellen.

Genom att kombinera energilagring med tjänster som frekvensbalansering och effektstyrning kan aktörer skapa nya värden och minska risken i sina affärer. Eltel arbetar med helhetslösningar inom energilagring - från byggnation till drift och övervakning av batterilösningar. Vi kan övervaka både batterilager och solparker i realtid och hantera fel löpande genom att skicka ut tekniker som åtgärdar det. Det som är lite unikt är att vi kan erbjuda detta som en oberoende aktör, säger han.

Det handlar om att skapa förutsägbarhet i en oförutsägbar värld. Där spelar energilagring en avgörande roll, avslutar Patrik Grantås. Eltel är en ledande leverantör av kritisk infrastruktur i Norden. Företagets 4 500 kollegor i Norden, Tyskland och Litauen möjliggör digitalisering och elektrifiering av samhället genom att tillhandahålla tjänster och totalentreprenad för högpresterande kommunikations- och elnät och förnybar energi.

Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. År 2025 uppgick den totala omsättningen till 817,8 miljoner euro. Undersökningen genomfördes av Inqvita på uppdrag av Eltel. Totalt genomfördes 500 webbaserade intervjuer med beslutsfattare och påverkare inom B2B. Datainsamlingen genomfördes 26 maj-9 juni 2025





