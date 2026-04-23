Energipriserna skjuter i höjden – och oroande händelser i Sverige och Danmark

Oljepriserna stiger kraftigt och IEA varnar för ett historiskt hot mot energisäkerheten. Samtidigt rapporteras om bränder, brott, psykisk ohälsa bland unga och en allvarlig tågolycka.

Energipriser na fortsätter att stiga kraftigt och utgör ett allvarligt hot mot energisäkerhet en. Oljepris et (Brent) har stigit till cirka 103 dollar per fat, en ökning med över 40 procent sedan februari.

Priset på fossil gas i Amsterdam har också ökat markant, med över 50 procent jämfört med februari, och ligger nu på drygt 45 euro per megawattimme. Fatih Birol, chef för IEA, varnar för att vi står inför det största hotet mot energisäkerheten genom tiderna, till följd av ett nettobortfall av olja på cirka 13 miljoner fat per dag sedan konflikten mellan USA, Israel och Iran eskalerade den 28 februari.

Utöver energikrisen rapporteras om en lägenhetsbrand i Borås där räddningstjänsten ryckte ut under morgonen. Det rådde kraftig rökutveckling och boende uppmanades att stanna inomhus. Regeringen har presenterat en ny lässtrategi för perioden 2026–2031, med fokus på att förbättra läsförmågan, särskilt bland barn och unga, genom att stärka tillgången till kvalitetslitteratur. Kritiken mot strategin handlar dock om att biblioteksersättningen inte höjs, trots att den anses vara en prioriterad del.

En man har dömts för en grov våldtäkt mot barn som begicks för 20 år sedan, efter att nya misstankar om sexualbrott mot ett annat barn ledde till att det gamla fallet återöppnades. Mannen nekar till brott, men rätten ansåg att hans berättelse var inkonsekvent och att den målsägande kvinnans uppgifter var trovärdiga.

Oroande siffror från Folkhälsomyndigheten visar att antalet unga tjejer (15-19 år) som avsiktligt förgiftar sig fortsätter att vara högt, med 800 fall under 2024, jämfört med 150 fall bland unga killar. Myndigheten betonar vikten av förebyggande arbete, inklusive att begränsa tillgången till läkemedel i hemmet. I Norge har ytterligare 1 000 anställda inom hotell- och restaurangbranschen tagits ut i strejk efter misslyckade förhandlingar.

Kunskapsskolan i Borlänge hölls stängd under torsdagen efter att ha mottagit hot via e-post, även om polisen bedömer hoten som oseriösa. Tidigare hot mot skolor i Borlänge har lett till att en person anhållits. Slutligen rapporteras om en allvarlig tågolycka i Danmark, mellan Hillerød och Kagerup, där räddningsinsatser pågår med ambulanser, räddningstjänst, polis och helikoptrar. Vägen i området är avstängd





