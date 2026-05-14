Engels i Ryssland: Avloppsproblem och missnöje bland invånarna

En rysk stad kämpar med avloppsproblem sedan två veckor tillbaka. Över 200 000 människor saknar rinnande vatten och fungerande avloppssystem. Människor i staden är missnöjda och saknar tillgång till rent vatten. Den ryska konsumentskyddsmyndigheten varnar för hälsokonsekvenser på grund av översvämmade gator, skadade avloppssystem och begränsad vattenförsörjning.

Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / EPA SPUTNIK / POOLSedan den 29 april har undantagstillstånd rått i den ryska staden Engels . Illaluktande avloppsvatten har översvämmat stadens gator och lokala medier kallar det en ‘bajs-apokalyps’.

Problemen orsakades av ett haveri i stadens centrala avloppssystem och ovanligt kraftig nederbörd har förhindrat att reparationer kunnat utföras, enligt stadens tjänstemän. Två veckor senare är 200 000 människor fortfarande utan rinnande vatten och ett fungerande avloppssystem. På vissa ställen i staden når den stinkande sörjan knädjupt. Men ‘ingenting har hänt’ från myndigheternas håll på två veckor, enligt T-Online.

‘Denna supermakt är inte ens kapabel att fixa sitt eget avloppssystem’, säger en annan av stadens invånare. Men vattenleveranser sker bara i stadskärnan, precis där det sprack. Det betyder att man måste köpa vatten själv, men det finns inget tillgängligt. När det levereras blir det snabbt slutsålt, säger en annan av stadens invånare.

Hon säger att människor i staden 'är missnöjda eftersom de inte ens kan tillgodose sina grundläggande vardagliga behov' och inte vet hur länge till problemen kommer att fortsätta: Den ryska konsumentskyddsmyndigheten varnar nu för hälsokonsekvenser. På grund av översvämmade gator, skadade avloppssystem och begränsad vattenförsörjning finns det en ökad risk för spridning av tarminfektioner och hepatit A. Man har uppmanat stadens invånare att endast dricka flaskvatten eller vatten som kokats.





