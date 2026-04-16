Nottingham Forest är klart för Europa League-semifinal efter vinst mot Porto. Samtidigt försenas vapenleveranser till Europa på grund av kriget i Iran, och en tredje "Top Gun"-film med Tom Cruise är på väg. Dessutom rapporteras om förändringar på Netflix och fredsförhandlingar i Mellanöstern.

Nottingham Forest har säkrat en plats i en helengelsk semifinal i Europa League . Mitt i firandet har dock laget drabbats av sorg då den 23-årige engelske landslagsmannen Elliot Anderson förlorat sin mamma Helen, vilket ledde till att han inte kunde delta i matchen mot Porto. 'Elliot Anderson är inte tillgänglig för kvällens match efter att hans älskade mamma, Helen, har gått bort', meddelades det.

Nottingham vann matchen med 1–0 och avancerade därmed till semifinal med en totalvinst på 2–1. Samtidigt visade Aston Villa klass genom att besegra Bologna med hela 7–1 över två matcher. Svenske Victor Nilsson Lindelöf fanns på Villas bänk under denna framgångsrika insats.

I den andra semifinalen ställs Freiburg mot Braga. De portugisiska representanterna, med svenske Gustaf Lagerbielke i truppen, lyckades vända ett 0–2-underläge borta mot Real Betis till en imponerande 4–2-seger och ta sig vidare.

Den helengelska semifinalen i Europa League innebär en historisk framgång för Nottingham Forest. Lagets prestationer på planen har varit starka, men den personliga tragedin som drabbat Elliot Anderson kastar en skugga över framgången. Hans frånvaro på grund av sorgen efter moderns bortgång är ett känsligt ämne som understryker de mänskliga aspekterna inom professionell idrott. Segern mot Porto, trots den tunga förlusten av en nyckelspelare, vittnar om lagets styrka och beslutsamhet.

Aston Villas dominans mot Bologna, där Victor Nilsson Lindelöf som bänkspelare bevittnade lagets överkörning, visar på den höga nivån av konkurrens bland de engelska klubbarna i europeiska turneringar. Att Braga med Gustaf Lagerbielke kunde vända och vinna mot Real Betis är också anmärkningsvärt och visar på den europeiska fotbollens oförutsägbarhet.

Tävlingen intensifieras inför de avgörande semifinalerna. Den globala geopolitiska situationen påverkar även internationella vapenleveranser. Rapporter från Reuters, baserade på insatta källor, indikerar att planerade vapenleveranser till Europa sannolikt kommer att försenas på grund av kriget i Iran. USA har redan meddelat flera europeiska köpare att leveranserna inte kommer att ske enligt plan. Orsaken uppges vara att USA har använt upp betydande delar av sina vapenlager under konflikten i Iran. Förseningarna beräknas påverka leveranser till bland annat Skandinavien och de baltiska länderna. Detta lägger ytterligare ett lager av komplexitet till de redan spända internationella relationerna och säkerhetsfrågorna.

Filmvärlden förbereder sig för en efterlängtad återkomst för en ikonisk karaktär. En tredje film i 'Top Gun'-serien är under utveckling, och Tom Cruise kommer att återigen axla rollen som den våghalsige stridspiloten Pete 'Maverick' Mitchell. Cruise debuterade som Maverick redan 1986, och efter nästan 40 år kom uppföljaren 'Top Gun: Maverick' 2022. Jerry Bruckheimer, som var producent för de två första filmerna, återvänder även till den nya produktionen. Denna fortsättning lovar att ytterligare cementera 'Top Gun'-franchisens status som en actionfilmklassiker.

Nyheter från streaminggiganten Netflix visar på turbulens. Aktien för den amerikanska streamingtjänsten Netflix sjönk i efterhandeln efter publiceringen av bolagets senaste kvartalsrapport. I rapporten meddelades det att styrelseordföranden och en av grundarna, Reed Hastings, kommer att lämna sin post när hans mandat löper ut i juni. Denna förändring i ledarskapet kan signalera en ny era för Netflix. Dessutom har breda S&P 500 stigit 0,3 procent och tekniktunga Nasdaq med 0,4 procent, vilket innebar att de slog sina rekord från onsdagen.

Sent på torsdagseftermiddagen kom ett positivt besked gällande fredsförhandlingar i Mellanöstern. USA:s president Donald Trump meddelade att Libanon och Israel har enats om en tio dagar lång vapenvila. Detta steg ökar förhoppningen om att kriget mellan USA och Iran snart kan avslutas, då ett avslut på striderna i Libanon har varit ett centralt krav från Teherans sida i förhandlingarna med Washington.

Sportvärlden har också sina egna dramatiska vändningar. I den femte semifinalen mot Växjö satte Rögle tonen med två tidiga mål i den första perioden. Matchen blev dock dramatisk när Växjö lyckades kämpa sig tillbaka. Rögle visade dock prov på en stark avslutning och vann till slut med 3–2, där det avgörande målet godkändes efter en videogranskning för att säkerställa att det var inom marginalerna.

Inom hockeyvärlden har det även kommit nyheter kring finska landslaget. Trots en längre skadeperiod har forwarden Aleksander Barkov tackat ja till VM-spel för Finland, vilket är första gången på tio år. Han förväntas delta i Sweden Hockey Games den 7–10 maj. Även Roope Hintz har tackat ja till VM-spel. 'Barkov bidrar med ledarskap, erfarenhet och färdigheter i världsklass', sade Finlands förbundskapten Antti Pennanen. 'Det är väldigt fint att han ville komma med till VM, trots att han har en långvarig skadeperiod bakom sig.' Om Hintz tilläggs: 'Det är fint att Lundell ansluter till laget. Han är en smart och mångsidig spelare, en viktig förstärkning i vårt anfall.'

Ungerns nationella nyhetsbyrå MTI kräver nu att dess autonomi återställs efter att Viktor Orbán avgår som premiärminister. Hela 90 anställda vid nyhetsbyrån har skickat ett brev till sina chefer där de framför kravet om att få rapportera opartiskt och fritt i framtiden. Den franska nyhetsbyrån AFP har observerat e-postmeddelanden som tyder på att MTI:s politiska rapportering varit strikt kontrollerad under Orbáns tid vid makten. Viktor Orbán har under sin tid vid makten utövat kontroll över nästan alla medier i Ungern. Den tillträdande premiärministern Péter Magyar har dock lovat att statliga medier i Ungern återigen ska bli fria, ett löfte som upprepades på onsdagen.

I USA har President Trumps planer på ett nytt balsalsprojekt i Vita husets östra flygel kantats av juridiska utmaningar. Trots stämningar och överklaganden har planerna nu delvis fått grönt ljus, men inte för själva balsalen. Domaren Richard Leon, som tidigare beordrat en paus i bygget i väntan på kongressens beslut, har nu gett tillstånd att fortsätta med delar av bygget, dock inte ovan jord. Trump-administrationen får enligt domaren fortsätta med byggandet av en bunker och andra 'nationella säkerhetsanläggningar' på platsen, men den planerade balsalen får inte uppföras.

Som en avslutning på en händelserik torsdag genomfördes en stor klimatdemonstration genom Stockholm





