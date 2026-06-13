Innan öppningsmatchen inför fotbolls-VM 2026 i USA har det engelska laget förlorat utrustning i en inbrottshändelse, medan USA:s stjärna Christian Pulisic tvingas lämna planen efter en ben-skada. SVT erbjuder omfattande live‑rapportering och interaktiv chat för svenska fans.

Det engelska herrlandslaget har anlitat en träningsläger i USA inför fotbolls-VM 2026, men redan innan den första matchen påbörjats har laget drabbats av en oväntad motgång.

Enligt rapporter från Daily Mail har en skåpbil som transporterade lagets utrustning från Florida till Kansas utsatts för inbrott. Stulen är bland annat fotbollsskor och tröjor som tillhör stjärnspelarna Harry Kane och Jude Bellingham, liksom flera officiella matchbollar. Polisen har inlett en utredning, men ännu har ingen misstänkt identifierats. Händelsen har skapat oro bland spelarna och tränarstaben, som nu måste hantera både logistiska och mentala utmaningar innan öppningsmatchen mot Kroatien den 17 juni.

Trots förlusten av utrustning har lagkaptenen uttryckt förtroende för lagets samlade styrka och betonat att fokus ligger på att leverera på planen. Samtidigt har värdnationen USA också haft sin beskärda del av drama inför turneringens start. I VM-premiärmatchen mot Paraguay fick den amerikanska stjärnan Christian Pulisic en kraftig spark mot vaden under den första halvleken och tvingades lämna planen.

Tränaren beskrev avlägsnandet som en försiktighetsåtgärd och på sportpresskonferensen försäkrade Pulisic att han mår bra och hoppas kunna återvända till startuppställningen i nästa match. Trots den fysiska smällen har USA:s lag lyckats med en imponerande 4-1-seger, vilket har väckt stora jubelrop både i hemmet och internationellt. Många spekulerar i om detta kan bli början på ett amerikanskt guldlag som kan ta hem hemmaplanens titel. För svenska fotbollsfans erbjuder SVT en omfattande täckning av turneringen.

Genom SVT Play, Duoappen och den interaktiva VM-chatten kan tittarna följa varje match i realtid, ställa frågor till experter och ta del av analyser och reaktioner från hela världen. SVT betonar sin förpliktelse att leverera saklig, opartisk och verifierad nyhetsrapportering, även i de mest pressade situationerna där fakta kan vara svåra att bekräfta i tid. Under hela VM‑perioden kommer lagens förberedelser, skador, samt oförutsedda händelser som utrustningsstölden att belysas med kontinuerliga uppdateringar på deras webbplats och i sociala medier.

Detta engagemang syftar till att ge publiken en djupare förståelse för de dynamiska faktorer som påverkar resultaten på den globala scenen





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Fotbolls-VM 2026 Englands Landslag Utrustningsstöld Christian Pulisic SVT Live‑Rapportering

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