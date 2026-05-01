Engelskan tar över – riskerar svenska att försvagas?

En ledartext från SvD Ledare som diskuterar hur engelskan alltmer tar över som ett andra officiellt språk i Sverige och vad det kan betyda för det svenska språket och vår nationella identitet.

Det här är en ledartext från SvD Ledare , där ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat. Min hustru blev förvånad när hon läste på informationstavlan vid Arlandas bagageband och utbrast: Titta, det går charterflyg till Naples i Florida!

Men planet visade sig ha flugit hem från Italien, inte från USA. Tavlans texter växlade mellan engelska och svenska, men alla ortsnamn förblev engelskspråkiga. Det stod Naples, men aldrig vare sig Napoli (italienska) eller Neapel (svenska). Enligt 2009 års språklag ska svenskan vara Sveriges huvudspråk.

Därtill finns fem nationella minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib, men dessa stöter de flesta knappast på till vardags. Utan vare sig folkomröstning, riksdagsbeslut eller särskilt mycket debatt erövrar dock engelskan alltmer rollen som ett andra officiellt huvudspråk i Sverige. I allt fler sammanhang tas det för givet att alla medborgare ska kunna kommunicera på engelska även om de inte valt det. Det här fenomenet är inte unikt för Sverige.

I många länder, särskilt inom EU, har engelskan blivit ett de facto andraspråk för affärer, utbildning och offentlig kommunikation. Men i Sverige verkar processen gå snabbare än i många andra länder. På universitet och högskolor undervisas allt fler kurser på engelska, även i ämnen som inte har en internationell inriktning. På arbetsmarknaden krävs ofta engelska även för jobb där språket inte är relevant.

I offentliga sammanhang, som på flygplatser, i kommunikation från myndigheter och i digitala tjänster, används engelska alltmer bredvid svenska. Det här leder till en situation där svenska språket riskerar att marginaliseras i vissa sammanhang. Det är inte bara ett fråga om språk, utan också om identitet och kultur. Språket är en viktig del av vår nationella identitet och vår historia.

Om engelskan tar över i allt fler sammanhang, kan det leda till att svenska språket försvagas och att vår kulturella arvedel går förlorad. Det är viktigt att vi som samhälle reflekterar över denna utveckling och diskuterar vad det betyder för vår framtid. Vi måste fråga oss om vi är beredda att låta engelskan ta över rollen som huvudspråk i vissa sammanhang, eller om vi vill bevara svenska språket som en central del av vår nationella identitet.

Det här är en komplex fråga som kräver en öppen och nyanserad debatt. Vi måste också komma ihåg att engelskan kan vara en viktig resurs för internationell kommunikation och samarbete. Men det är viktigt att vi inte låter det gå ut över vårt eget språk och vår egen kultur. Vi måste hitta en balans mellan att vara öppna för världen och att bevara det som gör oss unika





