Engelska landslaget har tillgång till världens mest profilerade hörnsparksfot och har visat upp sin skicklighet i fasta situationer i VM-kvalet. Med tyske topptränaren Thomas Tuchel vid rodret och en stark defensiv kan de räcka till en finalplats eller till och med vinna VM.

England är redo att ta sig riktigt långt i VM. Fasta situationer har varit en viktig del av den senaste Premier League -säsongen och det är troligt att regeländringar eller regeltolkningar kommer att hämma detta.

Nu i VM kan vi redan se att inkast måste gå snabbt. Engelska landslaget, med tyske topptränaren Thomas Tuchel vid rodret, har tillgång till världens mest profilerade hörnsparksfot, den högerfot som sitter på Declan Rice. Den senaste engelska landslagsmatchen med nerv som jag såg var VM-kvalmatchen borta mot Serbien. Efter att ha städat av Albanien, Lettland och Andorra i VM-kvalet skulle Tuchels första riktiga test komma borta mot Serbien.

Och se på tusan. Jag räknade till tre hörnor som gav sylvassa chanser i Englands öppningsmatch mot Kroatien, varav en resulterade i mål. Harry Kanes nick på Declan Rices utåtskruvade hörna var i princip en kopia på det där 1-0-målet mot Serbien. Hörnmålet, som betydde 2-1 här, kom efter att Kane fått två chanser på sig att sätta 1-0 på straff.

Kane behöver inte mer än två chanser på sig för att sätta 1-0 på straff. Kroatiske förbundskaptenen Zlatko Dalic beklagade sig över sitt lags oförmåga att försvara på fasta efter matchen. Men det är lätt att säga. Det som är svårt är att faktiskt försvara när leveransen och de som ska avsluta håller högsta klass.

I hemma-EM 2020, som ju spelades 2021, föll England i finalen mot ett Italien där en hel del av snacket handlat om att man hade tillgång till hjälptränaren Gianni Vio med över 4 000 varianter på fasta situationer i en gigantisk databas. Vio var måhända inte direkt före sin tid, men han var relativt tidig. Och duktig. En hörnmål av Leonardo Bonucci i finalen på Wembley gav 1-1, och en historisk italiensk EM-seger fastställdes senare i straffsparksläggning.

Det var inte direkt så att England inte visste vad frisparkar och hörnor var 2021. Men i år är Three Lions ett av de landslag som det snackas mest om i relation till farliga fasta. Som vi sett i Champions League i år kan det, tillsammans med en stark defensiv, räcka till en finalplats. Som vi sett i Premier League i år kan det räcka hela vägen till att lyfta en efterlängtad buckla.

Hur långt går England i VM i Kanada, Mexiko och USA 2026? De är mina favoriter till att ta hem hela alltihopa. De farliga fasta situationerna är definitivt en av anledningarna till detta





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