England dominerar och vinner mot Kroatien

England har nu 3 poäng och ligger i toppen av gruppen efter att ha vunnit mot Kroatien. Harry Kane var iskall straffskytt och slår in ledningsmålet. Luka Modric var otursgubben som orsakade straffen och felvänd såg inte den kroatiska spelgeniet Noni Madueke.

Björn Larsson Rosvalls bild visar engelska landslaget som kommer till mötet mot Kroatien med stora förväntningar. De har 112 landskamper och 78 mål bakom sig och trycket på dem är enormt.

Förbundskapten Thomas Tuchel måste hitta ett tätare försvar för att lyckas. Harry Kane var iskall straffskytt och slår in ledningsmålet. Luka Modric var otursgubben som orsakade straffen och felvänd såg inte den kroatiska spelgeniet Noni Madueke. Engelska mittbackarna har fått kritik och Petar Sucic vände bort John Stones.

Martin Baturina pricksköt 1-1 och Harry Kane nickade kraftfullt in 2-1. Kroatien, VM-silver 2018 och brons 2022, har ett av turneringens äldsta lag och benen räckte inte till i den andra halvleken. Jude Bellingham slog till med ett solonummer till 3-2 redan två minuter efter pausen. England dominerade halvleken klart och radade upp chanser men Dominik Livakovic stod för smått obegripliga räddningar. England har nu 3 poäng och ligger i toppen av gruppen





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