England's Squad and Tactical Changes Ahead of World Cup

The article discusses the changes made to England's squad and tactical approach ahead of the World Cup, with particular focus on Anthony Gordon, Jude Bellingham, and Elliot Anderson.

I träningsmatchen mot Costa Rica, med en framflyttad avsparkstid på grund av Orlandos flyktiga väder, fick planens ena hörn stor uppmärksamhet i första halvleken. Dels eftersom åskådarna på sektionen bakom satt och... åt mat.

Vid riktiga bord. Som om de var på picknick i parken och råkat slå sig ner bredvid en spontan amatörmatch. En annan anledning till att kameran ofta riktades ditåt, mot Englands vänsterkant, var till stor del en nybliven Barcelonabo. Lagkamraterna gillar att utbrista ett ’oooh Barça!

’ varje gång Anthony Gordon gör en snygg snurrfint på träning nuförtiden. Att se den 25-årige scousern i dubbelknäppt kavaj på ett spanskt podie kändes malplacerat – fram tills han öppnade munnen. Gordon kommer från en säsong som präglats mer av Newcastles tillbakagång snarare än hans egen utveckling. Men efter ett mål, en assist samt utmärkelsen som matchens lirare mot Costa Rica lär det vara han som startar till vänster mot Kroatien.

I hård konkurrens med Marcus Rashford (och möjligen Morgan Rogers). Det är svårt att släppa tankar på det förflutna. Hur bra England kunde ha mått under EM 2024 om bara experimentet med Phil Foden övergetts. Visst, Gareth Southgate ledde landslaget till ännu en final – men förbundskaptenens val att spela en tia som vänsterytter och en högerback som vänsterback gav inga positiva effekter på spelet.filosofi är på många sätt raka motsatsen.

Nu är Foden inte ens med i truppen, medan de som – enligt tysken – passar bäst in i själva kollektivet får spela mest. Och, tänka sig, just nu ser det inte ut som att den engelska presskåren kommer behöva rasa över att förbundskaptenen lämnar deras allra ädlaste talang utanför: Jude Bellingham. För två år sedan, under sommaren i Tyskland, gick den mytomspunna mittfältaren från folkkär till ifrågasatt snabbare än man hinner sjunga första raden i ’Hey Jude’.

Det har varit tydligt att förbundskaptenen inte alltid uppskattat Bellinghams attityd (förra året bad Tuchel om ursäkt efter att ha råkat beskriva spelarens beteende med engelskans ord för ’motbjudande’). Att tysken däremot gillar Bellinghams barndomskompis på samma position – Rogers – är också uppenbart. Men Jude Bellingham verkar ha bestämt sig: i mötet med Costa Rica, där han fick mycket speltid, kastade han sig ursinnigt fram och rundade motståndare efter motståndare. – I EM blev saker lite fel utanför planen.

Vi spelade inte så bra vilket gjorde att man inte kände sig så glad som man borde ha gjort, trots att vi vann, sade Bellingham häromdagen i FA:s eget tv-program. – Jag tror att den här gången, med de erfarenheterna.. att veta att killen som avgör VM-finalen inte alltid är den man satsat sitt hus på så man måste alltid vara redo, känna sig älskad och som en del av laget. En annan sak är att bara njuta av allt.

Om intensiteten saknades i den knappa segern mot Nya Zeeland – där han mönstrade två helt olika lag i respektive halvlek – visade England en betydligt läskigare sida av sig själv i andra träningsmatchen. En annan position som gäckade Gareth Southgate under hans sista turnering var det centrala mittfältet. Under Tuchel har 23-årige Elliot Anderson, som ryktas till Manchester City för över en miljard, gjort platsen bredvid Declan Rice till sin.

Det går inte att blunda för Andersons enorma potential, även om buden är svindlande. Nu återstår det bara att se hur han hanterar den oerhörda pressen att bära Englands tröja i ett världsmästerskap. De flesta trodde nog att yttern i stort sett var skadefri när han spelade en viktig roll för Arsenal under upploppet av säsongen. Men hälen är fortfarande öm, vilket innebär att han måste matchas varsamt.

Noni Madueke, som täcker upp för Saka i både klubb- och landslag, bjöd på en sekvens mot Costa Rica som säger allt om honom som spelare: först en bra löpning och mottagning i djupled (framspelad av Bellingham), rundar snyggt målvakten – och missar öppet mål. Fullträffarna kan förstås vänta till mötet med Kroatien i Dallas nästa vecka. Då kommer vi inte heller se skymten av några picknickbord bakom hörnflaggan... får vi hoppas





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England World Cup Tactical Changes Anthony Gordon Jude Bellingham Elliot Anderson

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