Enligt kaptenen har någon eller några siktat med ett vapen mot fartyget

Enligt en kapten som ringde polisen i Stockholm, har någon eller några personer setts siktande med ett vapen mot fartyget. Personen som ringde polisen var kaptenen på båten som larmade om händelsen.

Enligt kaptenen ska någon eller några ha siktat med ett vapen mot fartyget. – Det är kaptenen på den här båten som ringde och larmade.

Han släppte av passagerare på bryggan och när han skulle åka därifrån ser han en person eller några personer som siktar med ett vapen mot fartyget säger Mats Eriksson, presstalesperson på polisen i Stockholm. Vi är där nu och ska försöka utreda vad som har hänt och om det finns någon ytterligare information, säger Mats Eriksson. Det var en befälhavare som ringde mig vid 17.10 och hade sett detta på ganska nära håll.

Två män står med ett gevärsliknande vapen och siktar. Enligt honom hade befälhavaren kört en bit från Bergs brygga när han upptäckte personerna på en annan, mindre brygga. Händelsen hör absolut inte till vanligheterna, menar Drakenberg. – Det har aldrig hänt, mig veterligen.

Absolut, det kan vara ett pojkstreck, det kan vara någon som busade och testar kikarsiktet, men befälhavaren uppfattar det som att man följer fartyget med det här geväret. Waxholmsbolaget – Han har pratat med säkerhetsansvariga på det aktuella rederiet, säger Andreas Strömberg. Skärgårdsbåtarna stannar för närvarande inte vid den aktuella bryggan, men enligt Waxholmsbolaget kommer trafiken att gå som vanligt i morgon





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