Enorm valkyrkogård hittas i Diamantina-zonen utanför Australiens västkust

Forskarna har hittat fossiler på ner till 7 km djup och vissa av dessa är från utdöda valarter som levde för 5,3 miljoner år sedan. Det uppskattas att det kan finnas över 750 valar per kvadratkilometer på vissa ställen. Totalt i hela zonen kan det ligga över 10 miljoner valskelett.

Ett internationellt forskarlag har publicerat en studie om en enorm valkyrkogård som upptäckts på havets botten i en 120 mil lång zon i Diamantina-zonen utanför Australiens västkust.

Forskarna har hittat fossiler på ner till 7 km djup och vissa av dessa är från utdöda valarter som levde för 5,3 miljoner år sedan. Det uppskattas att det kan finnas över 750 valar per kvadratkilometer på vissa ställen. Totalt i hela zonen kan det ligga över 10 miljoner valskelett. Som synes i videoklippet ovan och bilderna nedan har det bildats ekosystem med marina varelser som livnär sig på valkadavren som fått sin sista vila på valkyrkogården.

Att det samlats så många döda valkadaver på ett ett och samma ställe tros dels bero på att området är en känd jaktmark för djupt dykande näbbvalar, vilket gör att många valar naturligt rör sig och dör i regionen. En annan anledning är att havsbottnens topografi är formad som ett gigantiskt 'V'. När valarna dör och sjunker fungerar djuphavsgraven som en tratt som samlar ihop alla kadavren på botten av ravinen





feber / 🏆 12. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Valkyrkogård Diamantina-Zonen Australiens Västkust Havets Botten Fossiler Utdöda Valarter Djupt Dykande Näbbvalar Havsbottnens Topografi Ekosystem Marina Varelser Valkadavren Valar Död Ravin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AVSLÖJAR: Jättenotan för att rädda Gamla UlleviGÖTEBORG. Allsvenska och landslagsarenan Gamla Ullevi har stora brister. Kostnaden för att åtgärda dem är enorm: 1,6–1,8 miljarder kronor. – Det är ett politisk

Read more »

Säljes billigt: Kraschad BRF i Kinesiska murenSkandalhuset slumpas bort – ändå svårt att hitta köpare.

Read more »

Verdens största grav för valar upptäckts i Indiska oceanenKinesiska forskare har upptäckt världens största grav för valar, belägen på botten av Indiska oceanen, med hundratals fossiler, däribland ett som beräknas vara över fem miljoner år gammalt.

Read more »

En stor valkyrkogård med valskelett som är fem miljoner år gammal hittas i Indiska oceanenEn enorm valkyrkogård med fossiliserade valben och nya arter hittades på havsbotten i sydöstra Indiska oceanen.

Read more »