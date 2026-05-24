Entreprenörskap kan förändra livsvillkor, även i extrem fattigdom

Farida Banu, en kvinna från nordvästra Indien, tog steget in i entreprenörskapet efter att ha varit präglad av osäkerhet och knappa resurser. Hennes resa visar hur entreprenörskap kan förändra livsvillkor, även där resurserna är små och utmaningarna stora.

Enligt Världsbankens senaste rapporter lever fortfarande över 600 miljoner människor i extrem fattigdom världen över. Kvinnor , som oftare har sämre tillgång till utbildning, äganderätt och ekonomiska resurser, drabbas särskilt.

I många samhällen står kvinnor utanför arbetsmarknaden och saknar möjligheter att påverka sin egen framtid. Farida Banu, uppväxt i nordvästra Indien, var präglad av osäkerhet och knappa resurser. Drömmen om att kunna försörja sig själv och skapa något eget kändes länge avlägsen. Men med envishet, mod och en stark vilja att förändra sitt liv tog hon steget in i entreprenörskapet.

Vägen dit började med ett mindre lån och utbildning i företagande genom organisationen Hand in Hand. Med små medel startade hon Seyfu Pearls Creation – ett företag specialiserat på handgjorda pärlsmycken. Det som började som en enkel idé har vuxit till en verksamhet som idag sysselsätter 15 kvinnor i byn. För Farida Banu handlar entreprenörskapet inte om konsumtion eller status, utan om att kunna köpa mat, betala för barnens skolgång och ha råd med mediciner när det behövs.

Varje sålt smycke är ett steg mot ökad trygghet, inte bara för henne själv, utan för hela byn. Hennes resa är ett exempel på hur entreprenörskap kan förändra livsvillkor, även där resurserna är små och utmaningarna stora. Hennes företag har blivit en symbol för hopp och framtidstro i Janapur – och en påminnelse om att mod, idéer och hårt arbete kan skapa verklig förändring





