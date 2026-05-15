Entreprenörskapet öppnar dörrar till frihet och självförtroende för kvinnor i extrem fattigdom

Med hårt arbete, mod och idéer kan en kvinna förändra egna livsvillkor, men också leva med frihet och självförtroende. Farida Banu, en kvinna som växte upp i extrem fattigdom, blev en entreprenör och visar vägen genom Seychelles. Hennes företag sysselsätter 15 kvinnor i byn.

Trots framsteg de senaste decennierna lever fortfarande över 600 miljoner människor i extrem fattigdom världen över. Kvinnor, som oftare har sämre tillgång till utbildning, äganderätt och ekonomiska resurser, drabbas särskilt.

I många samhällen står kvinnor utanför arbetsmarknaden och saknar möjligheter att påverka sin egen framtid. Detta utanförskap är inte bara en individuell tragedi, utan bromsar också samhällsutvecklingen och tillväxten på global nivå. Farida Banu, uppväxt i nordvästra Indien, var präglad av osäkerhet och knappa resurser. Drömmen om att kunna försörja sig själv och skapa något eget kändes länge avlägsen.

Men med envishet, mod och en stark vilja att förändra sitt liv tog hon steget in i entreprenörskapet. Vägen dit började med ett mindre lån och utbildning i företagande genom organisationen Hand in Hand. Med små medel startade hon Seyfu Pearls Creation – ett företag specialiserat på handgjorda pärlsmycken





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Women Extreme Poverty Entrepreneurship Hand Made Jewelry Freedom Self-Confidence Female Empowerment

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sveriges hushåll fortsätter att vara försiktiga med sina pengar, men optimismen har satts på pausDetaljerad handelsdata från SCB visar att försäljningsvolymen minskade med 0,6 procent i februari jämfört med januari, drivet av en nedgång på 0,9 procent för sällanköpsvaror. Samtidigt har försäljningsvolymen ökat med 2,4 procent jämfört med februari 2025 och sällanköpsvaruhandeln med hela 4,7 procent i årstakt. HUI Research sänker sin prognos för hushållens konsumtion 2026 från 3,1 till 2,9 procent i fasta priser, men bedömer ändå att ekonomin och detaljhandeln vänder uppåt under 2026 och 2027.

Read more »

Viggo Björck: "De får kämpa med att stå ut med oss"Den svenske VM-tränaren Viggo Björck har uttryckt sin syn på de äldre spelarna i det svenska laget. "De får kämpa med att stå ut med oss", säger han till SVT Sport. Det svenska VM-laget har föryngrats med två 18-åringar och en 19-åring, men det är de äldre spelarna som får ta på sig ansvaret.

Read more »

Säkerhetsföretaget Securitas växer med 322 000 anställda globalt, med fokus på beredskap och riskbedömningCristina Petrescu, Sverigechef för Securitas, förklarar att de arbetar med att förebygga hot och risker i det svenska samhället och internationellt. De använder sig av den senaste tekniken för hot och riskbedömning, med ett förflutet på teknikbolag som Ericsson och Tieto.

Read more »

Regionen Gävleborg granskas av myndigheten för dataskyddsrisker i samband med avtal med Tandem HealthRegionen Gävleborg har beslutat att granska systemet som används i samband med ett tvåårigt avtal med Tandem Health efter att tjänstemännen tidigare under hösten avrått från saken med hänvisning till ”betydande dataskyddsrisker”.

Read more »