Episka "Sandokan" tar över Viaplay – Can Yaman i en modern nytolkning av piratlegenden

Viaplays storsatsning "Sandokan", med Can Yaman i huvudrollen, är en modern nytolkning av Emilio Salgaris piratromaner som utspelar sig på 1800-talets Borneo. Serien följer piraten Sandokans liv som förändras när han möter Lady Marianne, samtidigt som han kämpar mot det brittiska kolonialstyret och dayakfolkets kamp för frihet. Serien har redan blivit ett viralt fenomen med miljontals visningar på sociala medier och är förnyad för en andra säsong.

Viaplay presenterar storsatsningen ' Sandokan ', en episk äventyrsserie som tar med tittarna till Borneo s exotiska djungler mitt under 1800-talets koloniala era. Denna moderna nytolkning av Emilio Salgaris klassiska romaner lovar en explosiv blandning av romantik, action och politisk intrig.

I centrum står den karismatiske piraten Sandokan, gestaltad av den populäre skådespelaren Can Yaman. Sandokans liv, som präglas av frihet och uppror mot kolonialmakten, kastas omkull när han möter den fängslande Lady Marianne, spelad av Alanah Bloor. Deras möte tänds av en förbjuden passion, men deras kärlek hotas ständigt av de komplexa konflikter som präglar regionen. Dayakfolkets kamp för självständighet mot det brittiska imperiets järngrepp utgör en farlig bakgrund där Sandokan tvingas navigera mellan sina lojaliteter och sina egna ambitioner.

Alexander Tanno, Editor in Chief på Viaplay i Sverige, beskriver visionen bakom 'Sandokan' med stor entusiasm. Han betonar att ambitionen är att leverera ett äventyr som känns monumentalt i sin skala, genomsyrat av passion och en okuvlig energi. 'Sandokan' är tänkt att omedelbart fängsla publiken och suga in dem i sin rika och dramatiska värld, en upplevelse som inte släpper taget förrän efter sista scenen.

Serien utforskar temat om hjältemod när dayakfolket, i sin desperata jakt på en räddare, tvingas vända sig till Sandokan. Han måste transcendera sin roll som enbart pirat och anta identiteten som den legendariska malajiska tigern, en symbol för motstånd och hopp. Samtidigt ställs Sandokan mot den skoningslöse Lord James Brooke, en representant för den brittiska kolonialmakten. Brooke är inte bara fast besluten att krossa Sandokan och hans uppror, utan även att vinna Lady Mariannes hjärta och därigenom utöka sitt eget inflytande och sin maktbas i regionen. Denna kamp om land, kärlek och frihet skapar en dynamisk och intensiv berättelse.

'Sandokan' har visat sig vara en oväntad succé och har redan säkrats för en andra säsong. Serien har inte bara fångat tittarnas intresse genom sin dramatiska handling och starka skådespelarinsatser, utan har också utvecklats till ett viralt fenomen. Klipp från 'Sandokan' har spridits som en löpeld på sociala medier, särskilt på plattformen Tiktok, där de genererat hundratals miljoner visningar. Denna enorma genomslagskraft vittnar om seriens globala dragningskraft och dess förmåga att nå en bred och engagerad publik.

Denna framgång indikerar att 'Sandokan' har lyckats med sin ambition att återskapa magin från Salgaris böcker för en modern publik, samtidigt som den tillför nya lager av komplexitet och emotionellt djup till berättelsen. Den visuellt slående produktionen och den starka karaktärsdynamiken bidrar till att göra 'Sandokan' till en oförglömlig tittarupplevelse.





