Epoq fortsätter växa på köksmarknaden med tvåsiffriga ökningar varje år

Epoq, en av de mest efterfrågade aktörerna på den svenska köks marknaden, har vuxit i snabb takt under de senaste åren. Bolagsets framgångar beror på sin tydliga strategi att erbjuda premiumkänsla i köket till ett konkurrenskraftigt pris, med ett brett och brett sortiment. Trots höga ambitioner att bli marknadsledare i branschen, anses bolaget som en utmanare i branschens ögon.

Företaget grundades i Göteborg 2004, men det tog fart på allvar när Elgiganten förvärvade varumärket 2011 och gjorde Epoq till en egen produktkategori. I dag är det många som väljer bolagets produkter när de ska renovera eller bygga ett nytt kök i Sverige, och företagets tillväxt har varit stadig med tvåsiffriga procentuella ökningar varje år sedan 2018. Bakom framgången ligger en tydlig strategi: att erbjuda kök med premiumkänsla och ge kunderna stor valfrihet, till ett rimligt pris.

Sortimentet omfattar elva frontserier, varav fyra kan fås i 26 olika färger. Med Epoq ges även möjligheten att nyttja varje kvadratmeter av köket, då de erbjuder skåp från 15 till 120 centimeters bredd. Det gör det möjligt för kunden att skapa ett kök som verkligen speglar sin personliga stil och sitt behov. – Våra produkter håller hög kvalitet och vi kan därför erbjuda 35 års garanti.

Det är viktigt för oss – vi tror på våra produkter och vill att kunden ska känna sig trygg, säger Jonas Karlsson. En annan viktig del av erbjudandet är tillgängligheten. Med över 65 Epoq-utställningar i Elgigantens varuhus runt om i landet och möjligheten att boka möten med köksspecialister både online och i butik, vill företaget göra det enkelt för fler att förverkliga sina köksdrömmar





