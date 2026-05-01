Epstein skrev självmordsbrev veckor före döden – gömdes i medfånges akt

Jeffrey Epstein ska ha försökt ta sitt liv veckor innan han hittades död i sin cell. Ett påstått självmordsbrev, funnet av medfången Nicholas Tartaglione, har nu begärts ut av New York Times.

Den ökände sexförbrytaren Jeffrey Epstein , vars död i fängelsecellen 2019 fortsätter att väcka frågor och spekulationer, ska ha gjort ett självmord sförsök ett par veckor innan han hittades livlös.

Detta hävdar Nicholas Tartaglione, en medfånge dömd för fyra mord, som delade cell med Epstein under en period. Tartaglione påstår sig ha funnit ett handskrivet självmordsbrev gömt i en av Epsteins böcker, ett brev som enligt uppgifter avslutades med frasen ”Dags att säga hejdå”. Brevet, skrivet på gult advokatpapper, ska ha innehållit Epsteins försvar mot anklagelserna om att Tartaglione skulle ha försökt strypa honom, och ett uttryck för att han inte var självmordsbenägen.

Tartaglione överlämnade brevet till en av sina advokater, men det hamnade oväntat i hans egen akt snarare än i den pågående utredningen kring Epsteins död. Denna placering, kombinerat med juridiska tvister mellan Tartagliones advokater, har lett till att dokumentet har sekretessbelagts och varit otillgängligt för allmänheten.

New York Times har nu lämnat in en begäran till domstolen om att få tillgång till brevet, i hopp om att det kan ge värdefull insikt i Epsteins mentala tillstånd under den kritiska tiden före hans död. Epsteins död i Manhattan Correctional Center i juli 2019 har varit föremål för intensiv granskning och en mängd konspirationsteorier. Många har spekulerat i att Epstein inte dog av självmord, utan snarare mördades av inflytelserika personer som han påståtts ha komprometterande information om.

Flera anmärkningsvärda sammanträffanden och säkerhetsbrister i samband med hans död har ytterligare eldat på dessa teorier. Bland annat rapporterades det att övervakningskameror i området kring Epsteins cell inte fungerade korrekt under den tid då han begick självmord, och att personalen inte följde de vanliga rutinerna för att övervaka högriskfångar. Tartagliones berättelse om självmordsförsöket och det efterföljande brevet tillför ytterligare ett lager av komplexitet till fallet.

Hans påstående om att Epstein uttryckte att han inte var självmordsbenägen, och att han snarare fruktade Tartaglione, motsäger den officiella versionen av händelserna. Det är viktigt att notera att brevet endast har bekräftats av Tartaglione och en av hans advokater, och dess äkthet och innehåll har ännu inte oberoende verifierats. New York Times argumenterar för att brevet, oavsett dess fullständiga innehåll, kan vara avgörande för att förstå Epsteins psykologiska tillstånd och de omständigheter som ledde till hans död.

Den juridiska striden om tillgång till brevet är en del av en större kamp för transparens kring Epsteins fall. Många kritiker har ifrågasatt hur utredningen hanterades och om tillräckliga åtgärder vidtogs för att skydda Epstein. Det har också framförts anklagelser om att inflytelserika personer försökte mörklägga sanningen om Epsteins brott och hans kontakter.

New York Times begäran om att få ut brevet ses av många som ett viktigt steg i att avslöja hela sanningen om Epsteins död och de omständigheter som omgav den. Om domstolen beviljar begäran kan brevet potentiellt kasta nytt ljus över Epsteins sista dagar och bidra till att besvara de många obesvarade frågorna kring hans död.

Det är också möjligt att brevet kan innehålla information som pekar på andra inblandade i fallet, eller som avslöjar nya detaljer om Epsteins nätverk av kontakter. Oavsett utgången av den juridiska processen kommer fallet Epstein fortsätta att vara ett exempel på hur makt, rikedom och hemlighetsmakeri kan komplicera sökandet efter rättvisa och sanning





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

