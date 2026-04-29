Riskkapitalbolaget EQT förbereder ett nytt uppköpsbud på Intertek efter att tidigare erbjudanden avvisats. Samtidigt visar Apotea stark tillväxt och Kone genomför en stor affär.

Riskkapitalbolaget EQT fortsätter att visa intresse för det brittiska test- och inspektionsföretaget Intertek och förbereder nu ett nytt, förbättrat uppköp sbud. Detta sker efter att två tidigare erbjudanden från EQT avvisats av Intertek s styrelse.

Enligt källor med insyn i affären, som rapporterats av Bloomberg News, är EQT beredda att höja budet i ett försök att övertyga Intertek att acceptera ett förvärv. Interteks aktie handlas för närvarande kring 46 pund, vilket motsvarar ett marknadsvärde på cirka 7,1 miljarder pund.

Situationen är komplex, då Intertek har upplevt en betydande nedgång i aktiekursen under det senaste året, halverad för att vara exakt, och står inför utmaningar som en svagare mjukvarusektor präglad av oro kring artificiell intelligens (AI) samt en generell inbromsning i tillväxten. Trots dessa motgångar visar företagets senaste kvartalsrapport (Q1) tecken på förbättring, vilket kan påverka Interteks förhandlingsposition. Parallellt med denna potentiella affär har Afv, i samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB, implementerat en kommentarsfunktion för sina läsare.

Nätapoteket Apotea, som tidigare vinstvarnade inför sitt bokslut och har haft en svag aktiekursutveckling under året, presenterade en Q1-rapport som överraskade positivt med en tvåsiffrig tillväxt. Detta ledde till en tydlig uppgång i Apoteas aktiekurs. Samtidigt genomför Kone en betydande expansion genom att förvärva den tyska konkurrenten TKE. Denna affär, som förväntas slutföras under 2026, kommer att fördubbla Kones storlek och kan bli den största nordiska bolagsaffären under året.

Trots de positiva aspekterna av affären verkar marknaden vara skeptisk, vilket återspeglas i börsens reaktion. Dessa olika händelser illustrerar den komplexa och dynamiska karaktären hos den globala ekonomin och de utmaningar och möjligheter som företag står inför i dagens marknadsmiljö. Den fortsatta utvecklingen av dessa situationer kommer att vara intressant att följa under de kommande månaderna





