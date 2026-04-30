Eredivisie-klubbar i uppror mot sen avsparkstid – trots utebliven europafotboll

Klubbar i Eredivisie kritiserar KNVB för att bibehålla en sen avsparkstid i den näst sista omgången, trots att alla nederländska lag är ute ur europeiska turneringar. Kritik riktas mot bristande flexibilitet och hänsyn till supportrarna.

Eredivisie -klubbar rasar över sen avsparkstid i näst sista omgången – trots att europeiska turneringar är avslutade. En växande frustration bubblar inom Eredivisie -fotbollen efter beslutet att bibehålla en senare avsparkstid klockan 16.45 för den näst sista omgången, trots att alla nederländska lag har eliminerats från europeiska tävlingar.

Kritiken riktas mot det nederländska fotbollsförbundet (KNVB) och anklagas för att hålla klubbarna som gisslan på grund av bristande flexibilitet och hänsyn till supportrarna. Ursprungligen motiverades den sena avsparkstiden med AZ Alkmaars deltagande i Europa Conference League. Men efter att AZ åkt ut i kvartsfinalen, och samtliga andra nederländska lag också är ute ur Europa, kvarstår beslutet om den sena starten.

Detta har lett till starka reaktioner från klubbledare som anser att det är oacceptabelt att fortsätta med en tid som skapar onödiga problem för både klubbar och fans. Frank van Mosselveld, representant för Groningen, uttrycker sin ilska över situationen och kallar det för en skandal. Han påpekar att det är fullt möjligt att spela matcherna klockan 14.30, men att KNVB inte visar någon vilja att anpassa sig.

Van Mosselveld lyfter fram att polisens begränsade kapacitet i städerna Sittard och Breda används som en ursäkt, och att det är otroligt att det inte går att ordna med sex poliser för att starta två timmar tidigare. Han ifrågasätter varför det ska vara så svårt att återgå till den ursprungliga avsparkstiden och beskriver situationen som absurd. Jan Willem van Dop, från Go Ahead Eagles, delar liknande åsikter och beskriver fotbollens beslutsfattande som trångsynt och inskränkt.

Han menar att hela Eredivisie hålls som gisslan på grund av detta beslut. Denna kritik understryker en djupare frustration över bristen på samarbete och flexibilitet inom nederländsk fotboll. Wilco van Schaik, ledare för NEC Nijmegen, fokuserar på hur den sena avsparkstiden påverkar supportrarna negativt. Han beklagar att hundratusentals, kanske till och med 200 000, fans tvingas bege sig till arenorna klockan 16.45 när de istället hade kunnat njuta av fotboll redan klockan 14.30.

Van Schaik beskriver situationen som galen och anser att det är en skandal att supportrarna inte tas i beaktande. Han menar att beslutet är ett tydligt tecken på att KNVB inte prioriterar fansens upplevelse. Denna kritik pekar på en växande klyfta mellan fotbollsförbundet och supportrarna, och understryker behovet av en mer dialogbaserad och supportervänlig strategi. Debatten om avsparkstiderna i Eredivisie fortsätter att rasa, och det är tydligt att klubbarna och supportrarna kräver en förändring.

Situationen belyser vikten av att hitta en balans mellan säkerhetsaspekter, logistik och supportrarnas önskemål för att skapa en mer attraktiv och inkluderande fotbollsupplevelse





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kritik mot Haaland efter Budweiser-avtalErling Haaland kritiseras av flera organisationer i Norge för sitt samarbete med ölbolaget Budweiser inför VM. Kritiken handlar om att han profilerar ett alkoholmärke trots att han framstår som hälsomedveten och att det sänder fel signaler till unga.

Read more »

Trump riktar kritik mot Iran och hävdar stöd från kung Charles – Israelisk attack dödar libanesiska räddningspersonalDonald Trump kritiserar Iran på Truth Social med en AI-genererad bild och påstår att kung Charles delar hans åsikt om Irans kärnvapenprogram. Samtidigt rapporteras om en israelisk attack i Libanon som dödat tre medlemmar av civilförsvaret.

Read more »

Tidöpartiernas budgetbesked om assistansersättning möts av kritikVårbudgeten 2026 innehåller ett besked om assistansersättningen som kritiseras för att bryta tidigare löften om indexering kopplad till lönekostnader. Regeringen återgår till en modell där Försäkringskassan föreslår nivåer, vilket väcker frågor om förutsägbarhet och påverkan från politiska direktiv.

Read more »

SEB:s VD om Thedéens kritik: 'Vet inte vad han tittar på'SEB öppnar böckerna över förväntan. Men VD Johan Torgeby ser nya utmaningar kopplat till turbulensen i Mellanöstern. ”Tyvärr kommer kriget i Iran medföra förhöjda risker som vi inte har haft tidigare”, säger han.

Read more »

– Kritik mot danskt deltagande i EurovisionDanmarks deltagande i Eurovision Song Contest i Wien är ett politiskt beslut, anser en rad kritiker.

Read more »

Trump hotar med truppförflyttning från Tyskland efter kritik från Merz om IranDonald Trump hotar att flytta amerikanska trupper från Tyskland efter att Friedrich Merz uttryckt kontroversiella åsikter om Irans kärnvapenprogram. Situationen ökar spänningarna kring USA:s engagemang i Europa och strategin för att hantera Iran.

Read more »