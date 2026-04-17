Ericsson rapporterar lägre resultat trots organisk tillväxt – AI-kostnader pressar marginalerna

Ericssons omsättning minskade under perioden, men organisk tillväxt uppvisades. Bolaget brottas med ökade kostnader för halvledare, delvis kopplat till AI-satsningar, vilket påverkar marginalerna negativt. Framåtblickande ser bolaget en utmanande RAN-marknad men är fortsatt optimistiskt om sin egen tillväxtpotential inom kritiska nät och Enterprise.

Ericsson redovisar en omsättning som sjönk med 10,4 procent till 49,3 miljarder kronor, jämfört med 55,0 miljarder kronor föregående år. Detta utfall understiger analytikerkonsensus, som låg på 50,9 miljarder kronor enligt Factset. Trots den totala omsättning sminskningen noterades en positiv organisk tillväxt om 6 procent, vilket indikerar en stark underliggande prestation inom vissa affärsområden.

Försäljningen inom segmentet Cloud Software and Services uppgick till 11,8 miljarder kronor, en minskning med 9 procent. Mer drastiskt var nedgången inom Enterprise, där försäljningen föll med hela 30 procent till 4,2 miljarder kronor. Denna kraftiga minskning förklaras till stor del av en negativ påverkan på 1,1 miljarder kronor relaterad till avyttringen av iconectiv under 2025. Segmentet Other visade dock en stabil försäljning om 0,4 miljarder kronor. Det justerade bruttoresultatet uppgick till 23,7 miljarder kronor, en minskning från 26,7 miljarder kronor, och under förväntningarna på 24,4 miljarder kronor. Den justerade bruttomarginalen landade på 48,1 procent, en lätt nedgång från 48,5 procent föregående år. Ebita-resultatet föll markant till 1,8 miljarder kronor (från 6,7 miljarder kronor), med en Ebita-marginal på endast 3,7 procent jämfört med 12,2 procent tidigare. Detta resultat är belastat av betydande omstruktureringskostnader på -3,8 miljarder kronor, främst drivna av aviserade personalminskningar i Sverige. Det justerade Ebita-resultatet uppgick till 5,6 miljarder kronor (6,9 miljarder kronor), vilket också var under analytikernas förväntningar på 5,8 miljarder kronor. Den justerade Ebita-marginalen var 11,4 procent, jämfört med 12,5 procent föregående period. Bolaget anger att resultatet återspeglar negativa effekter av valutakurser. VD Börje Ekholm kommenterar utmaningarna: Vi ser stigande insatskostnader, speciellt gällande halvledare, delvis orsakade av ökad efterfrågan till följd av AI-satsningar. Vår ambition är att kompensera för dessa utmaningar genom ett nära samarbete med kunder och leverantörer samt genom produktsubstitution och effektivitetsåtgärder. Det justerade rörelseresultatet landade på 5,2 miljarder kronor, en nedgång från 6,2 miljarder kronor, med en justerad rörelsemarginal på 10,5 procent jämfört med 11,3 procent föregående år. Resultat per aktie uppgick till 0,27 kronor, en markant minskning från 1,24 kronor. När det gäller framtiden uttrycker Ekholm en blandad syn: Framöver förväntar vi oss en RAN-marknad som i stort sett saknar tillväxt. Vår fokuserade strategi, vår ledande portfölj och våra stärkta positioner inom verksamhetskritiska nät och Enterprise ger oss samtidigt förtroende för vår förmåga att växa snabbare än mobilnätsmarknaden och skapa långsiktigt värde. Bolaget betonar sin strategiska inriktning och sina starka marknadspositioner som en grund för framtida tillväxt, trots en utmanande marknadsmiljö inom radioaccessnät (RAN). Ericsson fortsätter att navigera i en komplex global ekonomi där kostnadspress, teknologiskifte och geopolitiska faktorer påverkar resultatet. Företagets förmåga att hantera dessa dynamiska förhållanden blir avgörande för dess fortsatta framgång.





Ericsson Resultatrapport Omsättning AI Kostnader

