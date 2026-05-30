Malmö FF hade fyra raka förluster och 13 insläppta mål på dessa matcher. Tränaren Guillermo Molins gjorde tre byten i backlinjen tillsammans med Mario Chavez. Colin Rösler kunde inte spela och Bleon Kurtulus bildade ett nytt mittbackslås med Andrej Djurić.

Erik Hadzics fem spaningar från matchen mellan Malmö FF och Halmstads BK. Malmö FF hade fyra raka förluster och 13 insläppta mål på dessa matcher.

Tränaren Guillermo Molins gjorde tre byten i backlinjen tillsammans med Mario Chavez. Colin Rösler kunde inte spela och Bleon Kurtulus bildade ett nytt mittbackslås med Andrej Djurić. Efter tidigt ledningsmål föll hemmalaget tillbaka i gamla synder igen. MFF hade ingen kontroll på gästernas anfallsförsök och efter 25 minuter hade Halmstads BK vänt till en 2-1-ledning.

Kurtulus stötte in på gästernas planhalva vid ett par tillfällen, som vid Halmstads ledningsmål då Rami Kaib fick alltid i världen att hitta ett farligt inspel. Comebackande målvakten Robin Olsen räddade laget från ännu större siffror. Och tur var det för Malmö. För Kenan Busuladžić kvitterade till 2-2 kort efter att Omar Faraj gjort sitt andra mål i matchen.

Anfallsspelet påminde mycket om MFF:s tidigare under våren. Det var fortsatt rakt, direkt, men med ett större tålamod. Busuladžićs kvittering förändrade kanske allt för MFF, som dittills hade sett vårens varningslampor blinka igen. Efter halvtid klev Erik Botheim in i handlingarna och gjorde ett hattrick.

HBK har inte vunnit mot Malmö sedan 2008. Men inte ens MFF-våren 2026 är så eländig att även den sviten skulle brytas. Matchen var stängd när 20 minuter återstod och HBK aldrig hittade tillbaka till fina anfallsspelet från matchinledningen. Starkt av Malmö att hitta en vinnarformula efter alla motgångar i matchinledningen, och MFF-spelarna kan gå till sommarsemester som vinnare åtminstone.

Kontrasterna mot förra helgens nederlag mot Västerås, där frustrationen bland de himmelsblå fullständigt kokade över, kunde inte varit större. I dag fanns ett band mellan spelare och publik som inte skymtats på länge - och allra mest kärlek gavs, förstås, MFF-symbolen Molins. Ett äkta hattrick på åtta minuter är världsklass-statistik från Erik Botheim. Ett mål med pannan, en läcker chipp och en instött retur gör hattricket ännu mer speciellt.

Stuart Baxter har definitivt fått fart på Halmstads offensiv och poängskörd. Men dagens match visar att det fortfarande finns problem i försvarsspelet. Var detta en tillfällighet under Baxter bara? Högerbacken spelade i en framskjuten position och fick bollen oftare än vanligt. MFF:s bästa spelare i första halvlek tillsammans med Olsen





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malmö FF Halmstads BK Erik Botheim Guillermo Molins MFF-Våren 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– dumpad av tränaren på sms: ”Konstigt”Alejandro Davidovich Fokina, 26, vann den första rundan av Franska öppna. Sedan dumpades han av sin tränare – på sms. – Jag har hört att han gjort det här ett p

Read more »

AC om nye tränaren: ”Det är något vi har saknat”MFF-kaptenen om spelarnas ansvar, Ramirez uttåg och sin förebild som tränare.

Read more »

FCR-tränaren förolämpade domarna – tvingas böta”En antydan om att domarteamet hade vunnit matchen tillsammans med eller åt Malmö FF.”

Read more »

Kristianstad vannSM-guld efter spännande match mot MalmöKristianstad besegrade Malmö med 41-38 i en spännande match och säkrade SM-guld. Stortalarna Axel Månsson och Nikola Roganovic presterade högt, och laget firas efter en framgångsrik säsong.

Read more »